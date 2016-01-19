Sercan Yıldırım Bursaspor'da yeniden kendisini buldu

Bursaspor'un altyapısından yetişen, 2009-2010 sezonundaki şampiyon kadroda yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde Bursa'daki maçta takımı adına ilk golü atıp, ilk ve tek puanı kazandırarak kulüp tarihine geçen, yakında yıkılacak Atatürk Stadı'ndaki son golün sahibi olan Sercan Yıldırım, yeni statta da yeşil-beyazlı takımın ilk golünü rakip filelere göndermeyi başardı.

Bursaspor'un 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 kazandığı maçın çok kritik bir bölümünde gol atıp, skoru 2-1'e getirerek takımını ateşleyen Sercan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni statta takımının ilk golünü atmasının kendisi için çok büyük anlamı olduğunu söyledi.



Mersin İdmanyurdu ile Atatürk Stadı'nda oynadıkları ve 2-1 kazandıkları son maçta da Bursaspor'a galibiyeti getiren golü attığını anımsatan Sercan, kulüp tarihi için attığı önemli gollerin ardından sahadan 3 puanla ayrılmanın sevincini ikiye katladığını kaydetti.



Sercan, Bursalı futbolseverler ve kendisi için büyük önem taşıyan Atatürk Stadı'nı hiçbir zaman unutmayacaklarını ancak yeni yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda da takım olarak önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.



Atatürk Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynadıklarını anımsatan Sercan, "İnşallah modern yeni stadımızda da bu maçları oynayacağız. Yeni stadımızda daha büyük başarılar elde edeceğimize eminim" dedi.



Taraftarların "Timsah Arena" olarak adlandırdığı stada çıkarken akıllarında Trabzonspor'u yenmekten başka düşüncelerinin bulunmadığını anlatan Sercan, "Maça o motivasyonla başladık. Galibiyete öyle inanmıştık ki 2-0 yenik duruma düşmek bile konsantrasyonumuzu bozmadı. 90 dakika sonunda da istediğimiz sonucu aldık. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Yeni statta takımım adına ilk golü atmak bana nasip oldu. Tarifi imkansız duygular içindeyim. İlklere imza atmak çok güzel" diye konuştu.

Bursaspor'un altyapısından yetişen Sercan, 2009-2010 sezonundaki şampiyon kadroda yer almış, Şampiyonlar Ligi'nde Bursa'daki maçta takımı adına ilk golü atıp, ilk ve tek puanı kazandırarak kulüp tarihine geçmişti.