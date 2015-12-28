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Sercan Yıldırım 6 ay sonra gol orucunu bozdu

Galatasaray'dan kiralık olarak Bursaspor'a gelen Sercan Yıldırım tam 226 gün sonra gol atarak şanssızlığını kırdı

Sercan Yıldırım 6 ay sonra gol orucunu bozdu
 Galatasaray'dan kiralık olarak Bursaspor'a gelen Sercan Yıldırım tam 226 gün sonra gol atarak şanssızlığını kırdı
Bursaspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı golcü oyuncu Sercan Yıldırım, ligin ilk yarısının son haftasında oynanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında attığı golle 226 gün sonra golle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Bursaspor, ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamladı. Üst üste aldığı 6 mağlubiyetin ardından dünkü Mersin İdmanyurdu galibiyeti ile devreye moralli giren yeşil-beyazlılarda, Çek golcü Tomas Necid, attığı 8 golle takımına en çok katkı sağlayan isim oldu.

226 GÜN SONRA

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı 25 yaşındaki golcü oyuncu Sercan Yıldırım ise ligde görev aldığı 9 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Dün oynanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Sercan, Süper Lig'de 226 gün sonra golle tanışmış oldu. Ligde geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giyen Sercan, 32. hafta mücadelesinde Karabükspor ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı. Bu sezon 17 haftalık periyotta 1 gol kaydeden Sercan, ikinci yarıda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan daha çok forma şansı bulmak istiyor. - İSTANBUL
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BursasporSercan Yıldırım
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