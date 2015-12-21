Sepp Blatter ve Michel Platini'ye Tarihi Ceza

FIFA Etik Kurulu Sepp Blatter ve Michel Platini'ye futboldan 8 yıl men cezası verdi.

FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini’nin kaderlerini Etik Kurulu’na bağlı Adalet Komisyonu belirledi.

Dünya Kupası'nın canlı yayın haklarının satışında usulsüzlük yapmakla suçlanan Blatter ve FIFA'dan 2011 yılında aldığı 2 milyon Dolar için belge gösteremeyen Platini, 8 yıl tüm futbol organizasyonlarından men edildi.

Platini, bu parayı 1998-2002 yılları arasında FIFA Başkanı Blatter'e verdiği danışmanlık hizmeti için aldığını savunuyordu. Ancak paranın neden kendisine 2011 yılındaki başkanlık seçimlerinden önce ödendiği konusunda tatmin edici bir açıklama yapamıyordu.

Blatter ve Platini, 8 yıl men cezasının yanında para cezasına da çarptırıldı. Buna göre Blatter 50 bin, Platini de 80 bin İsviçre Frangı ödeyecek.