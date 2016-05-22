Şenol Hoca Mario Gomez’e “O Sözleri Ben Söyleyebilirim Ancak”

Ligi şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ın en önemli gündem maddelerinden biri, gol kralı oyuncusu Mario Gomez... Alman futbolcunun kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmazken, geçtiğimiz günlerde takımla ilgili basına yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Takımın hedefleri hakkında yorum yapan, ve mutlaka takviye yapılması gerektiğini söyleyen Gomez'e yanıt, bizzat hocası Şenol Güneş'ten geldi.



TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında konusan tecrübeli teknik adam " Mario Gomez'in Şampiyonlar Ligi hedeflerimiz hakkında söylediklerine katılmıyorum! O tip yorumları ancak ben söyleyebilirim. Mario Gomez gelirken, 'Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olursanız geleceğim' dedi mi? Hayır..." diyerek oyuncusunun bu tip yorumlar yapmaya hakkı olmadığını ima etti.



Gomez ne demişti



"Başkanla yaptığımız görüşmede Şampiyonlar Ligi için büyük bir yatırım yapılması gerektiğini konuştuk. Benim Beşiktaş’la ilgili duygularım çok olumlu yönde. Eğer beklentilerim karşılığını bulursa, hedefler doğrultusunda gereken çalışmalar ve transferler yapılırsa burada kalırım.



Şampiyonlar Ligi’nde savunma yapmak zorunda kalabiliriz. Şu soruyu sormalıyız; burada başarılı olmak için mi oynayacağız yoksa sadece orada oynamış olmak için mi oynayacağız? Tabii ki kupayı kazanalım demiyorum ama birkaç maç kazanılmalı ve iç sahada taraftar mutlu edilmeli. Şu an iyi bir kadromuz var ama bazı takviyeler yapılmalı. Şampiyonlar Ligi’nde belki de Real Madrid, Manchester City, Barcelona ile oynayacağız. Buna göre bir yatırım olmalı. Bunu Beşiktaş’a akıl vermek için değil, burada kalmaya hevesli olduğum için söylüyorum.”