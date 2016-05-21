Şenol Güneşten Samimi Açıklama!

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, A Spor'da katıldığı bir futbol programında konuştu.



Futbolun bir oyun olduğunu ve her takımın birbiriyle konuşup ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Güneş, ''Tanıdığım Bursalı, Galatasaraylı, Trabzonlu ve hatta Fenerbahçelilerin bile bize sempatisi var. Hak edenin hakkının verildiği bir ligi geride bıraktık. Bu şampiyon luk uzun yıllardır yapılan projelerin bir meyvesi. Tesisler, stat, antrenman alanları, takımın kurulması. Bunların hepsi iyi niyetli bir çalışma gerektiriyordu. Biri olmadan diğer eksik kalırdı. Bu nedenle Fikret Orman'a çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a imza attığında şampiyonluk yaşayacağını hissedip hissetmediğiyle ilgili kendisine yöneltilen soruya Güneş, ''Bursa'da çok güzel bir başlangıç yapmıştım. Daha sonra Ergün Kantarcı'yı kaybetmiştik. Oyuncular ile ilgili konuşmak istedim ancak benim önce durumumu sorunca ben de ayrılma kararı aldım. Daha sonra Ahmet Nur Çebi benimle iletişime geçti ve konuşup anlaştık. Beşiktaş kulübünün şampiyonluk gayretinde olduğunu gördüm. Trabzonspor'da hak ettiğimiz kupayı alamamıştık. İki tarafında şampiyonluk yolunda istekli olduğunu görünce Beşiktaş'a imzayı attım.'' yanıtını verdi.



''VOLKAN ŞEN GELEBİLİRDİ AMA...''

Sezon başında yapılan transferlerle ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ''Sezon başında Milosevic ve Sivok takımdan ayrılmıştı. Özellikle Milosevic genç bir oyuncuydu ancak oynamıyordu. Defansta sezon başında da bir sorun vardı. Sağ bek, stoper, sol bek sorunluydu. Kenar oyuncularımı ise iyiydi. Babbel adı geçmişti ancak ben sıcak baktım. Volkan Şen de gelebilirdi ancak daha sonra Quaresma'nın adı geçti. Kendisinin nasıl olduğunu sordum. Performans ve çalışmasının iyi davranışlarında ise sıkıntı olduğunu söylediler. Şahsen kendisinden memnunum. Davranışları garip olan kişilerden farklı bir şekilde verim alabiliriz ve onlara farklı şekilde yaklaşmalıyız.'' dedi.



''QUARESMA YETENEĞİ VE KARAKTERİ GÜÇLÜ BİR İNSAN''

Siyah beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Quaresma hakkında da konuşan Şenol Güneş, ''Önemli olan oyuncuyu kazanmaktı. Öğretmen öğrenci ilişkileri ve eğitim sorununu çözmek çok önemli bir nokta. Öğrenenin algısını değiştirmesi ve öğretenin de aktarmayı başarabilmesi çok önemli. Quaresma yeteneği ve karakteri güçlü bir insan. Ona bu şekilde yaklaşınca gerçekten mütevazı bir insan olduğunu herkes gördü.'' ifadelerini kullandı.