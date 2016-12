Şenol Güneş’ten Kritik Açıklama!

"Şampiyon olmadan şampiyon yaptınız, sezon bitmeden transfer yapıyorsunuz. Sizin arkanızdan geliyoruz eksik kalıyoruz. Son günlerde kendimle ilgili bahsedeyim. Niye yaptınız diye sormuyorum. Şahsıma gösterilen ilgiden ve abartılı övgülerden olumsuz etkilendiğimi söylemek isterim. Hak etmediğim övgüler aldığımı belirtmek istiyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum."

"BİRLİKTE ÖZGÜR BİR ORTAM YARATMALIYIZ"

"Benim de bir hikayem var. Takımın da hikayesi oldu. Ancak sizin de bir hikayeniz var. Bizi takip eden arkadaşlarımız kendilerine göre hikayeleri var. Önemli olan iyi başaması ve iyi bitmesi. Birlkte özgür bir ortam yaratmalıyız. Konuştuklarımızın topluma yararı olmalı. Bunları söylememin sebebi haksızlık yaptığınızı değil de yanlışlık yaptığınızı düşünüyorum. Bazen burada ilgisiz haberler çıktı, doğru şeyler değil. Hepimiz değerli insanlarız. İşimiz ne olursa olsun hepimiz insanız. Diyalogların daha düzgün olması gerekiyor.

"Başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Bütün Beşiktaş camiasıonı onlar yönetiyor. Merkeze onları koyuyoruz. teknik heyet hepsi pırlanta gibi. İyi niyetle sessiz ve geride kaldılar ancak büyük iş yaptılar. Rakiplerimizin çok katkı yaptığını düşünüyorum. Bugün şampiyonluğumuzun anahtarı rakipler. Bizi ne kadar zorladılarsa biz o kadar iyi olduk. Rakipsiz bir hiçiz. Zayıf rakip sizi de zayıf bırakır. İki rakip kaldık, rakibimiz son haftaya kadar zorladı bizi. O baskıyı kaldırmak kolay değil. Rhodolfo hariç herkes sapasağlam takımda. Rakiplerimize teşekkür ediyorum."

"İLK GÜNDEN İTİBAREN..."

Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sayıyı da arttırmak önemli ama kalitede önemli. Bugün burada gerçeği konuşmak durumundayız. Gereğini konuşmak yerine gerçeği konuşmakta fayda var. Sezon başında ilk gün buraya geldiğimizde tesiste yapılanmaya gittik. Yönetim kurulu zaten yapıyordu destekledik. Kaldığımız yuvanın çok iyi olması gerekiyordu. Bu konuda da ilk günden itibaren çalışmaya başladı.

AYBABA VE BİLİC'E TEŞEKKÜR

"Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağımızı söyledik. Samet hoca ve Bilic hocanın katkıları oldu. Ben de ekibimle beraber buna Kahraman olmadık, kahraman olmak istemedik. Sadece görevimizi yaptık. Bundan bir eser çıktıysa ne mutlu bize."

"Beşiktaş'ın her oyuncusu kalitelidir. İyi niyet ve samimiyetle çalışacaklar, çalıştılar. Biz de adaletli olmaya çalıştık. Dürüst ve cesaretli olduk. Paylaşımcı olduk. Hayallerimizin hayata geçmesi için el ele verdik. Kimse tek başına bunu başarmadı. Keyif veren takım olmayı hedefledik ve bugün hayata geçtiğini görüyoruz."

"Irk, din, dil ayrımı olmadan fair-play içinde oynadık. En az faul yapan, en çok faule maruz kalan takımlardan biriydik. Biz futbol oynamaya çalıştık. Oynadığımız oyunda futbol odaklıydık o yüzden hiç sertliğe taviz vermedik."

"TEK VÜCUT OLDUK"

"Basit oynamalıydık, oyunu zorlaştırmadan oynamalıydık. Geçmişte iyi oldu kötü oldu hesabı yapmadan geleceğe odaklı çalıştık. Takımın sistemi, başarısı, başarısızlığı herkesi ilgilendiriyordu. Oyuncu için de geçerli. Zaman zaman dalgalanmalar tabii ki olacaktı. Tek vücut olduk ve ses getirdik. Orkestranın uyumu olacağız gibi dedik. Fiziksel ve zihinsel hazır olmalıydık ve bunu gerçekleştirdik.

"Bilgi yetenek karakter önceliğimiz olacaktı vatan kahraman hikayesi yoktu bizde. Önce iyi futbol sonra sonuç almalıydık. heyecanlı hırslı olduk ve krize izin vermedik. Hiç oynamadan geride kaldığımızda sizlerin de görüşüyle sanki her şeyin biteceği anlayışta olduğu dönemde bile böyle davranmadık. Kendimizi biliyorduk."

"ÇOCUĞUNUZU HEM SEVİP HEM DÖVEMEZSİNİZ"

"Burada bir takım var. Herkes takım için var. Herkesi mutlu etmek mümkün değil. İnsan olarak herkes değerli. Ama önemli adam mı, değerli adam mı? Benim için değerli önemliydi. Taraftarın hem sayısını hem kalitesini arttırmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın bu kadar yoğun bir taraftarı olduğunu bilmiyordum. Sevmekle dövmek arasında bir sıkıntımız var. Sevmeye giden taraftar maçı alınca seviyor, kaybedince dövüyor. Çocuğunuzu hem sevip hem dövemezsiniz. O sizin çocuğunuz."

"BAZEN GÖZYAŞI DÖKTÜK"

"Dünya kulübü olma isteğimiz devam ediyor. Markalaşmak zorundayız. biz kesinlikle futbol oynamaktan zevk alacağız. bundan ne zaman sapsak sıkıntı yaşadık. Ne yaparsan yap o işi keyifle yapmalısın. Bazen gözyaşı döktük, acı çektik. O gözyaşımızı olumsuz olarak bize karşı kullanmak isteyenler oldu."

"Pas, pozisyon çalışması yapacağız dedik. Bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Eğer takım biraz düşseydi "takım zaten idman yapmıyordu" denecekti. İlk günden başlayarak pas ve pozisyon çalışması yaptık. Bunun için güçlü olmak

"Bugün her şey kolay görünüyor. Bu iş tersine dönebilirdi. İkinci olsaydı başka olacaktı. Bana göre ikinci de başarılı, birinci de başarılı. Bu saydıklarımı yapmışsa"

"YÜZÜNÜZ VAR MI O ÖNEMLİ"

"Herkesi dinliyoruz. O görüşleri yok sayamayız. Katılmayız sadece. Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişkiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bizim her şeyimiz olabilir. Ama karşıya baktığınız zaman onun gözüne bakacak yüzünüz var mı o önemli. Kaybetsem de aynı şeye bakacaktım. O zaman da bunları söyleyecektim ama anlaşılması zor olacaktı. Başarı ve başarısızlık karşısında duracağımız yer belli oldu."

"Ekonomisi ilerde olanın kültürü gerideyse mutsuz insandır. Herkes kendi işini yaptı ama takımın parçası olmaya çalıştı. Herkesin takdir ettiği Beşiktaş'ı istedik ve öyle de olduk. Ben herkese aynı gözle bakıyorum. Biz Akhisar'a 2-0 yenildiğimiz maçta en iyi topumuzu oynadık ama kaybettik. Ama olmuyor futbol böyle."

"TARAFTAR ÖLMEYE DEĞİL EĞLENMEYE GELSİN"

"Taraftar ölmeye değil eğlenmeye gelsin. Mutlu olmaya gelsin. Gelip de orada eğlenip de hiçbir sıkınt yaşamayan taraftar benim için önemlidir. Daha medeni ve düzenli olmamız gerekiyor. Karşı tarafı sevginle rahatsız ediyorsano sevgi değildir."

"Mevcut düşünce yapılarıyla problemleri çözemeyiz. Bugün alıştığımız şeyler o sorunları getiriyor. Düşünce yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Başarılı olmaktan daha değerli ve önemli şeyler var. Tabii ki iyi sonuçlar alacağız. Rakibimiz ikinci oldu hocasının gitme durumu var. Bu kadar basit mi bu işler? Mukavelem 3 senelik ama başarısız olunca gideceksem neden 3 senelik?"

"Gidene gelene bakmak yerine elimzidekilere sahip çıkalım ve değerini bilelim. Kimse mükemmel değil. Bugün herkes Gomez'i övüyor ama ilk alındığında kimse öyle demiyordu. İdmana çıkmayan hiçbir oyuncu benim değildir, elimdeki benim için önemlidir. Bu konuda siz de bize zorluk çıkarıyorsunuz."

"Futbolda sadece yetenek değil yürek ve akla ihtiyaç vardır. Takımımda bunu yaptığımı düşünüyorum. Son maçta birçok oyuncunun tempo arttırmasını hayranlıkla izledim. Tam yoruldukları yerde can siperane oynaması hem taraftarı hem arkadaşlarını coşturuyor."

"FENERBAHÇE'YLE NE ALAKASI VAR?"

"Sezon başında bile sakatlık olur diye iki günde bir maç yapmıyoruz şimdi nasıl yapacağız. Bir de sakatlanacak milli takım oyuncusu. Doping olayında bir kişinin işgüzarlığı hem Fenerbahçe'yi hem Federasyonu zorda bırakıyor. Halbuki ne alakası var Fenerbahçe'yle"

"Osmanlıspor alt liglerden geldi. Gayet iyi bir çıkış yaptı. Chelsea bir senede darmadağın oldu. Başkasının başına gelen bizim de başımıza gelebilir. Üç kupadan birini aldık. UEFA'dan elendik, kupadan elendik. UEFA'ya üzüldüğümü söyleyebilirim. Bu takım gruplardan rahat çıkıp üst turda olması gerekiyordu. O yüzden üzgünüz."

"BU SONUÇLARI DAHA ÖNCE DE ALABİLİRDİM"

"Ben işimi düzgün yapmak zorundayım. Bu sonuçları daha önce de alabilirdim. Ama bunun ekonomik, teknik, idari tarafı var. Camianın gücü var. Bursaspor şampiyon olmasına rağmen o gücü sağlayamadı. Potansiyeli var. Elinde en iyi oyuncusunu tutamayan kulüp, o yarışta kaybetmeye mahkumdur. Trabzon'da bunlar oldu. Ürettiğimizle yarıştık. Sonuç aldıkça sizi başarısız gördüler. O günkü ikincilik alınan puan itibariyle başarıdır."

"Biz gönüllerin değil aynı zamanda gerçek şampiyon olmak istiyoruz dedik. İkisi de gerçekleşti."

"SAVUNMAYA TAKVİYEYE İHTİYAÇ VAR"

"Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'a yakışır. Orada olmak zorunda. Savunmada takviyeye ihtiyaç var. Gelecekle ilgili yapacak en acil iş, gitmesi gereken ve gelmesi gereken oyuncuların hazırlanmasıdır. Sezona girdiğimizde kamp dönemi önemli. Yeni bitti lig bizim için. Hoca ve yönetimler her an değişebiliyor. Değişse de değişmese de fikrimi söylüyorum. Transfer yapılması gerekir. Projeleri devreye sokarken transferi konuştum. Transfer önce tekniktir, sonra ekonomiktir, sonra idari ve psikolojiktir. Hepsini düşünüp başkan ve yönetim karar verir. Gelecek yıl ben burada kaldığım müddetçe, şampiyonluk dışında bütün kupaları almışsam, Avrupa'da önce gruptan çıkmak istiyorum. Beşiktaş'ın her sezon başında tarihinde şampiyonluklar var. Şampiyonluğa oynamam diyemez."