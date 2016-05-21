Şenol Güneş: Volkan Şen Hak Ettiği Yerde

Beşiktaş ile birlikte bu sezon şampiyonluğu kazanan Şenol Güneş, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam özellikle şampiyonluk yolunda yaşadıklarını ve takımda ki son durumu açıkladı.

Özellikle taraftarların merak ettiği Mario Gomez'in kalıp klamayacağı sorusuna Şenol Güneş'in cevabı, "Bana değil başkana sorun" oldu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Quaresma performansıyla beni memnun etti. Pişman değilim tabii ki onu transfer ettiğimize! Ben belki hiç oynatmadığım bir oyuncuyu, oynattıklarımdan çok daha fazla seviyorum. Ama sevgime göre şans vermiyorum."

"Volkan Şen çok yetenekli bir oyuncu. Zaten şu an hak ettiği yerde, milli takımda... İş sadece bende bitmiyor, oyuncu da önemli."

"2002'deki oyuncular inanılmaz işler yaptılar. Anormal bir işti. Orada Fatih Hoca'nın da, benim de, başkasının da katkısı var.Benim yedek diye bir oyuncum yok. Benim bütün oyuncularım as. Cenk böyle benim için. Kerim Frei yedek kalıyor diye küsen bir oyuncu. Bunları aşması lazım. Çok yetenekli ama bunları aşamazsa olmaz."

"Fenerbahçe'nin iç dünyasını bilemiyorum. Bu nedenle Fernandao-Van Persie tercihi konusunda Pereira'ya hiçbir şey diyemiyorum.Fernandao çok çalışkan bir oyuncu, tanıyorum. Van Persie de çok kariyerli iyi oyuncu. Ama orada olmadığımdan durumu bilmiyorum."

'Kaleci transferi yapabiliriz'

"Tolga ve Cenk Gönen, iç dünyalarında psikolojik travmalar geçirdiler.Ben daha iyi bir kaleci bulursam hemen alırım! Ama elimizde Boyko var. O da mutsuz, sıkıntılı. Oynamak için geldi, oynayamadı. Günay ve Boyko'nun durumlarını değerlendireceğiz ve duruma göre kaleci transferi yapacağız."

"Tolgay yetenekli bir futbolcu. Belki önümüzdeki sezon o direkt oynayacak, diğerleri yedek bekleyecek. "

'Fenerbahçe şampiyon olabilirdi'

"Şu anda Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Türkiye'de genel kültürümüz gibi futbol kültürümüz de zayıf. Biz 2. olacaktık. Yine de başarılı olacaktık. "

'Gomez'i başkana sorun'

"Gomez benim işim değil ki! Gomez'i başkana sorun. Mario Gomez çok önemli bir karakter ve gideceğini düşünmüyorum. Gitmesinin de kendisine yararı olacağını sanmıyorum.Gökhan Töre'nin Leicester City'li Mahrez'den daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ama eksikleri var. Üstüne koymalı."