Şenol Güneş Transferler Hakkında Konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yapılacak olan transferler için geç kalınmış bir durumun olmadığını söyledi.



Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında 1461 Trabzon'u 1 – 0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Şenol Güneş, "2. yarının 2. resmi maçını yaptık. İlk maçtan daha iyiydik ve her geçen gün daha iyi olacağız. Hazırlık döneminden sonra sakatlık vermeden maç kazanmamız önemli. Önemli olan ligdeki maçlarımız. Orada da kazanmamız ve biraz daha üst düzeye çıkmamız lazım. Bugün oyun içinde eksiklerimiz vardı. Bu da pozisyon anlamında zenginliğimizi düşürdü. Rakibimiz ayağa pasla çıkmaya çalıştı. Bunu zaman zaman yaptılar. Bundan sonra bu maç bizim oynayacağımız maçlar öncesi takımı görme adına iyi oldu." dedi.





"GEÇ KALINMIŞ BİR ŞEY YOK"

Yapılacak olan transferlerin sorulmasına ise Şenol Güneş, "Kaleci transferinde geç kalınmış diye bir şey yok. Alınır alınmaz tabii ki alınmasını istiyoruz. Alınacak kaleci Tolga ve Günay'dan formayı alması lazım. Alamazsa da olumsuz olarak bakmıyoruz. En az 2 oyuncu zaten alınması lazım. Sezon başından beri söylediğimiz durum bu. Kulübe maliyetini de düşünmemiz lazım. Devre arasında bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Boyko ismi var evet. Ben de isterim iyi bir kaleci alalım ama tüm şartları düşünmek zorundayız." diye konuştu.

"SAKATLIKLAR CİDDİ DEĞİL"

Bu arada maçın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Köybaşı ve maçın son bölümlerinde sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın durumu hakkında da bilgi veren Güneş, şöyle konuştu:

"İsmail'in şu an adelesinde bir gerginlik var. Necip'in de öyle. Ama ciddi görünmüyor sakatlıkları. Yarın durumlarına bakılacak."