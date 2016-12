Şenol Güneş “Trabzonspor’u Seviyorum”

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş 'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, memleketi Trabzon'a geldi. Eski dostlarıyla görüşen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor eski asbaşkanlarından merhum Kenan İskender'in kabrini ziyaret etti. İskender'in kabrinde dua eden Güneş, ardından da basın mensuplarına açıklama larda bulundu.

"İSKENDER BENİ ETKİLEYEN BİR İNSANDI"

Kenan İskender'in kendisi için çok özel biri olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Biz Kenan ağabeyle uzun yıllar beraberdik. Ağabey kardeş gibiydik. 80'li yıllarda yokluk içerisinde doğuya gittiğimizde sıkıntılı dönemlerde takıma sahip çıkan, kulübü her zaman kendi işinden, ailesinden önde tutan biriydi. Biz de öyleydik. Hep öyle devam ettik. Bazılarının ağır eleştirilerine rağmen önceliği Trabzonspor'u büyütmekti. Daha sonra ayrıldım, başka takımlara gittim ama yine başarılı olmamı istiyordu. Ama hep ilkeli, doğru işler yaparak başarılı olmamı istiyordu. Her zaman verdiği mesajlarla, bilgilerle hata yapmamı engelledi. Beni etkileyen bir insandı. Bugün onunla konuşmaya geldim. Aramızdan ayrıldığını düşünmüyorum. Her zaman yanımızda. Bugün saha sonucuyla gündemde olan olayı onunla paylaşmak istedim. Beşiktaş eski başkanlarından Süleyman Seba'yı da maç sonrası ziyaret ettim. Onun da benim üzerimde emeği var. Camiada insanlar birbirlerine yakınlık gösterebiliyorlar. Önemli olan dostluğu, sevgi, saygıyı korumak" dedi.

"DÜŞÜNCELERİMDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Geçmişte, daha fazla puan topladıkları dönemlerde Trabzon'da şampiyonluk kupasını alamadıklarını belirten Güneş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şimdi kupamızı aldık, hatta tur da atıldı. 2010-11 yılında tartışılan, zaman zaman yapılan haksız eleştirilere de cevap vermek istiyorum. Şike süreci hiç gündeme gelmeden ben bu toplantıyı yapmıştım. O takımın başında bendim ve orada ne söylediklerim belli. Bugünkü düşüncelerimde de değişen hiçbir şey yok. Ama o zaman hak ettiği kupayı almayan Trabzonspor'un benim üzerimden speküle ederek kendi haklarını araması doğru değil. Ben şehrimi ve Trabzonspor'u seviyorum. Beşiktaş da beni karşılıksız seviyor. Gittiğim ilk günden beri sahip çıktılar. Orada da mutluyum."

"ÖZYAZICI İLE SÜMER'İN KATKISI BÜYÜK"

Şenol Güneş, eski hocası olan Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'i de ziyaret etmeyi unutmadı. Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaretinde konuşan Güneş, Trabzonspor'a büyük katkılar sağladıklarını ve kendisinde de büyük emekleri olduğunu belirterek, "Tekerleğin bulunmasıyla arabanın modern hale getirilmesi arasında fark var. Ahmet Suat Özyazıcı da, Özkan Sümer de Trabzonspor için bir milat. Çok büyük katkı yaptılar. Kendi bilgilerini hem antrenörlere hem futbolculara aşıladılar. Biz de onlardan nemalandık. Ben Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer'in tarzının ortasını almaya çalıştım" diye konuştu.

Geçmişten bugüne hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben öğrenciyken, küçükken, gençken bir simitle karnımızı doyururduk, çokta zevk alırdık. Şimdi yine simit ile çay içtim. Değişen bir şey yok. Trabzonspor'un son şampiyonluğunda motorla Trabzon'da geziyorduk. O zaman balıkçı motoruyla gezdik, şimdi yat ile. Aradaki tek fark bu. Yine denizdeyiz. Biz çok acılar çektik."

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GELDİM"

Trabzonspor eski başkanı ve antrenörü Özkan Sümer'i de ziyaret eden Şenol Güneş, yılların birikmiş teşekkürünü sunmak istediğini belirterek, "Bursa'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da çalıştık. Hepsinde sonuçlar değerli ama şampiyonluk olunca orada kilitleniyorsunuz. Suat ağabeyde, Özkan ağabeyde benim önümde bir şanstı. Bu nedenle ikisine de teşekkür ediyorum. Hem sizi, hem Trabzon'u, hem de kendimi temsil eden güzel bir iş yaptıysam mutluyum, gururluyum. Vicdanen rahatım. Trabzon'da da bir şeyler yapmaya çalıştık. Özkan ağabey Trabzonspor'da başkanlık, antrenörlük yaptı, aynı zamanda taraftarlık yapıyor. Başarısızlık onu üzüyor. İlkeli, prensipli, doğru yolda giden kulüpler olmamız gerekiyor. Bunu özellikle Trabzonspor'un yapması gerekiyor çünkü bunu yaparak başarılı olduk. Özkan ağabey zaman zaman bizi eleştirdi, gergin davranışları oldu. Amacı bizim daha iyi olmamız, kulübün daha iyi olmasıydı. O saygınlığı hep üzerimizde duruyor. Buraya kupayla ilgili gelmedim, yılların teşekkürünü ona sunmak istiyorum" dedi.

"İNSAN ÜRETTİĞİ ZAMAN DEĞERİNİ ANLIYOR"

Özkan Sümer ise, "Vermeden alınmaz. Bir şeyleri aktaracaksın, vereceksin ki alma yolu açılsın. Örnek olma değerini yakalamak çok önemli. O konuda yararlı örnekler sunabildik mi bilmiyorum ama Trabzonspor'a içtenlikle bağlılığımı tartışmaya açmam. İnsan sadece bir sonuç üretmeyle insan olmuyor. İnsan ürettiği zaman asıl değerini anlıyor. Sizde küçükte olsa katkımız varsa bu bizim için büyük sevinç. Bunu doyasıya yaşattığınız için de teşekkür ediyorum. Bu güzellikler inanıyorum ki devam edecek. Ülke futbolunun da bundan bir takım sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı