Şenol Güneş'ten Torku Konyaspor Eşleşmesi Yorumu!

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

"Bizim için çıkacak her rakip önemliydi. Amed de iyi bir çıkış yaptı. Konyaspor da iyi bir takım. Gücünüz varsa her takımı yenmelisiniz. Tüm mesele iyi konsantre olup oynamak. Renkli bir takımla oynayacağız. İlk maçta alacağımız iyi sonuçla avantaj yakalamak istiyorum." dedi.

Yarı finalde Fenerbahçe ile oynama ihtimali hakkında konuşan Güneş, "Fenerbahçe de iyi futbol oynayan takım. Onlar da kupada iddialı olacaklar. Öncelikle Konyaspor'u geçmemiz gerekiyor. Onları geçince Fenerbahçe ya da Amed ile oynayacağız. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni transferlerin idmana katıldıklarını belirten Şenol Güneş, adaptasyon sürecini birlikte yaşayacaklarını belirtti.