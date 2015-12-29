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Şenol Güneş'ten Ricardo Quaresma'ya tarihi uyarı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Torku Konyaspor karşılaşmasında oyundan alınmasına sert tepki gösteren Ricardo Quaresma'ya uyarı geldi

Şenol Güneş'ten Ricardo Quaresma'ya tarihi uyarı
 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Torku Konyaspor karşılaşmasında oyundan alınmasına sert tepki gösteren Ricardo Quaresma'ya uyarı geldi

Torku Konyaspor maçında ikinci yarının başında Ali Turan’la yaşadığı gerilim sonrası sarı kart gören Portekizli, 5 dakika sonra kenara alınınca adeta çıldırmış, bu karara büyük tepki göstermişti. Sahadan çıkarken elindeki sargıları yere atan, ardından kendisine uzatılan montu ve kramponları yere fırlatan kulübedeki o ‘hırçın çocuk’ maç sonrası adeta süt-liman hale geldi.

Q17: SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTIYSAM ÜZGÜNÜM

Stat çıkışında teknik direktör Şenol Güneş’in yanına giden ve hocasına sarılan Quaresma,“Yaptıklarım kesinlikle size karşı bir tavır değildi. Oyundan çıkmanın her oyuncu için sıkıcı olduğunu bilirsiniz. O ana kadar sahada iyi olduğumu, iyi oynadığımı düşünüyorum. İyi oynarken kenara alınmak beni sinirlendirdi. Sizi zor durumda bıraktıysam üzgünüm, özür dilerim” dedi.

GÜNEŞ: ‘ÖFKENİ KONTROL ETMELİSİN’

Güneş de bu yaklaşım karşısında yumuşarken, “Futbolun içinde bunlar var. Ancak öfkeni herkesin ortasında göstermen, takımda bir otorite boşluğu var izlenimi yaratabilir. Benim seninle bir sorunum yok. Seni insan olarak da seviyorum. Öfkeni kontrol etmeyi öğrenmen gerek. Çünkü bu hareketler beni değil, takımı zor durumda bırakıyor” cevabını verdi.

Kaynak : Habertürk

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Ricardo QuaresmaŞenol Güneş
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