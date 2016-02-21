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Şenol Güneş'ten öğrencilerine Gençlerbirliği maçı uyarıları!

Bеşiktаş Tеknik Dirеktörü Şenol Güneş, tаkımın Gençlerbirliği maçına iyi bаşlаmаsını istiyоr

Şenol Güneş'ten öğrencilerine Gençlerbirliği maçı uyarıları!

 Gençlerbirliği maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyledi.

Son Medipol Başakşehir ve Mersin İdman Yurdu karşılaşmalarını örnek olarak gösteren deneyimli çalıştırıcı, ''Başakşehir maçında 2-0 geri düştük, kendi futbolumuzu ancak 70'ten sonra oynamaya başladık ve 2 gol bulduk. Mersin karşısında da 65'e kadar istediklerimizi yapamadık. Sonrasında kendinizi buldunuz ve maçı kazanmayı başardık. 

 

Gençlerbirliği maçında vaktimizi boşa harcamayalım. Maça iyi bir başlangıç yapalım ve skor avantajını erken elimize geçirelim. Bu bizim için karşılaşmayı kolaylaştıracaktır. Mücadeleye mental olarak kendinizi iyi hazırlayın'' ifadelerini kullandı. 

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