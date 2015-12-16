Şenol Güneş'ten Mustafa Denizli'ye ağır gönderme

Beşiktaş, önceki akşam ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, teknik direktörü Şenol Güneş, Hürriyet gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAYBEDERKEN DE İZLEYENE KEYİF VEREBİLİYORUZ"

Uzun aradan sonra gelen bir başarı var... Sizce galibiyet nasıl geldi?

Öncelikle maçta gerginlik olmadı, derbi dostça başladı ve dostça bitti. Bu gerçekten çok önemliydi. Kazanırsak, her şey iyi oluyor. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Çünkü başarının altına düşemezsin. Biz futbolumuzla izleyenlere hep keyif veriyoruz. Bu kazanırken de böyle, kaybederken de böyle... Galatasaray'ın sorunları vardı ve derbide biz galip gelmeyi bildik.

Beşiktaş kazanıyor ama kazanırken iyi futbol da oynuyor. Burası önemli... Bu durumu neye borçlusunuz?

Başarılı insan, bazen kendine de rakip olur. Güzel kadında çirkin bir taraf görürsün ama çirkin bir kadında güzel taraf göremezsin. Çünkü ona hiç o gözle bakmazsın. İyi oynayıp, gol atmak önemli. Ama bizim için her zaman en önemli şey, güzel futbol sergilemektir.

"İYİ FUTBOLUMUZU GÖLGELEME ÇABASI..."

Mustafa Denizli'nin maç sonu hakemlerle ilgili 'Bizi kıymık kıymık doğradılar' sözleri oldu. Buna yorumunuz?

Mustafa Hocamı çok severim. Dostumdur. Çoğu yorumuna da katılırım. Ama derbi sonrası söylediklerine katılmıyorum. Nedense her maç iyi oynamamıza rağmen böyle şeyler konuşuluyor ve işin seyri değiştirilerek iyi oyunumuz gölgeleniyor. Mustafa Hoca gündemi değiştirmek istedi, medya da buna yardımcı oldu. Ona bakılırsa, Oğuzhan'ın bir pozisyonu var, orada penaltı verilebilirdi. Ama biz bunları konuşmak istemiyoruz.

Töre'nin sevinci ilgi çekti. Bunu onunla konuştunuz mu?

Sevinciyle ilgili Gökhan'la konuşmadım. Yalnız ninesi ile ilgili bir şey olduğunu duydum.

"DÖVÜŞMEYECEKSEN RİNGE ÇIKMAYACAKSIN"

Lizbon'da kötü bir maç geçirdiniz. O şokun üstüne bu kadar iyi futbol çok insanı şaşırttı... Nasıl başardınız?

Bizim bir felsefemiz var, o da; "İşini iyi yapmıyorsan hiç yapma." Futbol, zaman, akıl ve emek isteyen bir iş. İşini iyi yapmayacaksan, dövüşmeyeceksen ringe çıkmayacaksın. Fizik olarak sıkıntımız yok. Akhisar'a karşı da iyi oynadık, gol atamadık ve basit goller yedik. Lizbon'da 67'ye kadar rakibin tek atağı bile yoktu. Kötü bir gol yedik ve takım oyundan düştü, mağlup olduk. Galatasaray maçında da kötü bir gol yedik, fakat futbolcularım o golü aşmayı başardılar. Eğer fiziksel güç ve zihinsel güven varsa sorunlar aşılır. Biz de Galatasaray karşısında problemleri bu şekilde aştık.

"O GOLÜ TOLGA YESEYDİ..."

Tolga Zengin gerçekten sakat mıydı?

Türkiye'de bazı şeyleri yok ederek yapmaya çalışıyorlar. İlgisiz şeylerle suçlanıyoruz. Bunlara kızıyorum. Tolga hazır olmasa çıkar ve "Ben hazır değilim" derdi. Ama gerçekten sakatlandı. Son idmanda belinde gerilme oldu. Kampa da aldım ama yetişemedi. Yürüyecek hâli bile yoktu. Cuma idmana çıkmasını bekliyorum.

Günay'ı derbiye nasıl hazırladınız?

Tolga'ya da, Günay'a da güveniyorum. Derbide Tolga kalede olup, Günay'ın hatasını yapsa vaayyy... Herkes büyük tepki gösterirdi. Bu sezon 20'den fazla maç oynadı çocuk, 2 defa hata yaptı. Günay maçta hata yapınca herkes, "Olur böyle şeyler" dedi. Gerçekten de olur. Ama buna hep böyle bakmak lazım.

"TRANSFERLE iLGiLi KARARI OCAK AYINDA VERiRiZ"

Bu sözlerinizden kaleci transferi geliyor anlamı çıkarabilir miyiz?

İlle almış olmak için futbolcu almaya karşıyım. Henüz zamanımız var. Yeni bir kaleci alabiliriz de, almayabiliriz de... Ocak ayında bununla ilgili kararımızı veririz.