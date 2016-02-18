Şenol Güneş'ten hayvan benzetmesi!

Ankara'daki terör saldırısını kınayan Güneş, ''Tüm dünyanın el ele verip terörü lanetlemesi lazım. Hayvanların yapmayacağı şeyleri yapıyorlar, insanlıktan nasibi almamışlar propaganda olarak bunu yapıyor. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun'' dedi.



İşte Güneş'in değerlendirmesi;



"Hava şartları itibariyle en çok olumsuz etkilenen takımız. Rüzgar, yağmur, hakem hatası olacaktır. Mazeret olmaz. Oyuna hakimdik. Rakibin ne yapacağını bildiğimiz halde eksik kalan taraflarımız vardı. Daha hızlı ve tempolu oynamamız gerekiyordu. Hücumdaki oyuncularımızın yeterli hareketli olmaması, oyunun keyfini kaçırdı. Ama kazanmayı biz hak ettik. Bir hafta önce 2-2 kaldığımızda çok pozisyon yakaladık, bu maçta az pozisyon yakaladık. Geçen haftaki FIFA hakemi ile, bu hafta göğsünden FIFA kokartı alan hakeme bakarsanız, farkı görürsünüz. Sonuç olarak kazanmak güzeldi."



TFF'YE ELEŞTİRİ



"Mersin ile oynadık. Kupa maçının gününü nereye koyacaklar merak ediyorum. Çarşamba da, Perşembe de mümkün değil. O planlamayı nasıl yaparlar? Daha önce hiçbir maçın tarihinin değişmeyeceğini söyleyenler bakalım nasıl yapacaklar? Eleştiri için değil. Biraz daha kafa yormak lazım bunlara. En az hatalı nasıl olur düşünmek de fayda var. Bunları düzetlmek lazım. Kuralları koyanlar futbol daha iyi nasıl oynansın diye düşünmeli."