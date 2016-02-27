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Şenol Güneş takımı derbiye hazırlıyor!

Şenol Güneş, Fеnеrbаhçе'nin kanat оyunculаrını durdurmаlаrı hаlindе Kаdıköy deplasmanından 3 puаnlа аyrılаcаklаrını dilе gеtirdi

Şenol Güneş takımı derbiye hazırlıyor!

 Teknik direktör Şenol Güneş, maç taktiğini belirledi. Fenerbahçe’nin hem puan olarak geride olması hem de kendi sahasında oynayacağını dikkate alan Güneş,“Üzerimizde baskı kurmak, erken gol bulup havaya girmek isteyecekler. Bu nedenle dikkatli olmalı, özellikle pozisyon hatası yapmamalıyız” dedi.

"Bunu engellememiz gerekiyor"

Fenerbahçe’nin kanat organizasyonlarını durdurmaları halinde Kadıköy’den 3 puanla dönebileceklerini dile getiren tecrübeli hoca, “İki kanat beki de hücuma çok çıkıyor ve etkili oluyorlar. Bunu engellememiz gerekiyor. Bunun yolu da presten geçiyor” ifadesini kullandı. Güneş, Quaresma, Gökhan, Olcay gibi hücum elemanlarından daha fazla pres yapmalarını istedi.

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