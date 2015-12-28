Şenol Güneş takıma 1 hafta izin verdi

İlk yarıyı 41 puanla lider kapatan Beşiktaş kulübünde moraller yerinde. Teknik direktör Şenol Güneş'ten takıma müjdeli bir haber geldi, tüm takıma 1 hafta izin verildi
Torku Konyaspor müsabakasının ardından siyah-beyazlı futbolculara 7 gün izin verilirken, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Pazartesi günü toplanılacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın aynı gün kamp için Antalya'ya gideceği ve ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını burada gerçekleştireceği ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçı için günü birlik Trabzon'a gidecek siyah-beyazlı ekip, ikinci yarı hazırlıklarını 13 Ocak Çarşamba gününe kadar Antalya'da sürdürecek.