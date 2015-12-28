Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şenol Güneş takıma 1 hafta izin verdi

İlk yarıyı 41 puanla lider kapatan Beşiktaş kulübünde moraller yerinde. Teknik direktör Şenol Güneş'ten takıma müjdeli bir haber geldi, tüm takıma 1 hafta izin verildi

Şenol Güneş takıma 1 hafta izin verdi
İlk yarıyı 41 puanla lider kapatan Beşiktaş kulübünde moraller yerinde. Teknik direktör Şenol Güneş'ten takıma müjdeli bir haber geldi, tüm takıma 1 hafta izin verildi
Torku Konyaspor müsabakasının ardından siyah-beyazlı futbolculara 7 gün izin verilirken, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Pazartesi günü toplanılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın aynı gün kamp için Antalya'ya gideceği ve ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını burada gerçekleştireceği ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon maçı için günü birlik Trabzon'a gidecek siyah-beyazlı ekip, ikinci yarı hazırlıklarını 13 Ocak Çarşamba gününe kadar Antalya'da sürdürecek.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.