Şenol Güneş, Sporting Lizbon Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleriyle ilgili konuştu. Şenol Güneş, oyuncularının elinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.



"Artık geriye dönüş yok"



Deneyimli çalıştırıcı, Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti sarf etti ama artık geriye dönüş yok. Grupta hiçbir maçı kaybetmeyi hak etmedik





"Oyunu kontrol ettik ama..."



Şenol Güneş, Üst seviye oynanan maçlarda hataların basit olması golleri ortaya çıkardı. İlk gol sonrası moral ve fizik olarak düşüş oldu Deplasmanda olmamıza rağmen rakibin oyununu kontrol ederek kazanmamız gereken maçı kaybettik, elenmiş olduk üzgünüz. Sözün bittiği yerdeyiz. Artık lige döneceğiz