Şenol Güneş, Sporting Lizbon Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleriyle ilgili konuştu. Şenol Güneş, oyuncularının elinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
"Artık geriye dönüş yok"
Deneyimli çalıştırıcı, Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti sarf etti ama artık geriye dönüş yok. Grupta hiçbir maçı kaybetmeyi hak etmedik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleriyle ilgili konuştu. Şenol Güneş, oyuncularının elinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.