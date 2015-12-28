Şenol Güneş sezonun ikinci yarısı hakkında konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-0 kazandıkları Torku Konyaspor maçı sonrası, "Gelecek yılın çok daha güzel olmasını istiyorum" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasın Torku Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, devreyi iyi bir sonuçla kapattıklarını belirterek, "Alanı daraltarak oynayan, rakibe baskı yapan bir Torku Konyaspor vardı. Zor bir maçtı. Bunu bekliyorduk. İlk yarıda bizi oldukça zorladılar. İkinci yarıda daha akıllı ve sabırlı oynadık. Biraz daha akıcı ve hızlı tempoda oynayınca, oyuncularımızın da becerileri ön plana çıkınca, sonuç rahat oldu. Zannediyorum ki, Türkiye'de en iyi futbol oynayan ve renk getiren takım olarak öne çıktık. Ancak 10 puan da kaybettik. Daha fazla puan alabilirdik. 4-0'dan sonra iki tane kart gördük. Onlar bana göre saçma. Büyük oyuncu ve takımların daha az hata yapması gerekiyor. Onun dışında gayet iyiydi. Mutluyuz. Gelecek yılın çok daha güzel olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"HATA YAPMAYAN BİR KALECİ VARSA HEMEN ALALIM"

Basın mensuplarının 'Kaleci transferi olacak mı?' şeklindeki sorusuna ise Güneş, "Şu anda iki tane kalecimiz var. Tolga ve Günay'dan memnunuz ama aşırı eleştiriler var. Doğrudur, hatalı maçları var ama hata yapmayan bir kaleci varsa hemen alalım. İki tane kaleciyle bu yarışta sıkıntı çekebiliriz. Kadro olarak da sayısal bir eksikliğimiz var. Performans, kart ve sakatlık olarak büyük sıkıntılar yaşamadığımız için fazlalık gibi görünüyor. İki kaleciyle devam etmesi mümkün değil. Zaten bir kaleci alınması gerektiğini açıklamıştım. Her hata yapan kaleciyi atarsak bize kaleci yetmez. O kadar paramız da yok. Kaleci olsam ben de etkilenirim. Her maçtan önce aynı şeyler yazılıp çiziliyor. Stoperle ilgili düşüncemi de söyledim. O bölgede sayısal fazlalığımız olmasına rağmen farklı bir oyuncu istediğimi dile getirdim. Onun dışında bir talebim olmadı. Hata yapan oyuncuya ben de kızıyorum ama hayat devam ediyor. Yeni bir oyuncu mu bulacağız?" diye cevap verdi.





"FUTBOLCULARIMIN HEPSİ ÖNEMLİ"

Gökhan Töre'nin karşılaşmaya ilk 11'de çıkması ile ilgili sorulan soruya ise Güneş, "Gökhan Töre'yle ilgili bir sorunum yok. Öğretmenin, öğrencisiyle, babanın, çocuğuyla sorunu olabilir mi? Mümkün değil. Gökhan bizim için önemli bir oyuncu. Futbolcularımın hepsi önemli. Oyuncular yarışacaklar. Quaresma da bugün kötü değildi. İyi oynadı. İlk yarıda etkili ortaları vardı ama değişiklik yapabilirim" şeklinde karşılık verdi.

"O ANDA KORKTUM"

Maçtan alınan Quaresma'nın tepkisi ile ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Quaresma duygusal tepki verdi. Çıkan oyuncunun takımın bir parçası olduğunu bilmesi gerekiyor. Maalesef Quaresma bunu daha önce de yapıyordu. İyi çalışıyor, oldukça mesafe aldı ama o anda korktum. İkinci sarı kartı görebilirdi. Yaptığı sarı kartlık faule hiç gerek yok. Çıkmak istememesini gayet normal karşılıyorum ama takımdan ayrı düşünmesini doğru bulmuyorum. Seyirciye karşı onu korurum ama seyirciyle beraber gelirse kimse onu koruyamaz. Bu bir karardır ve herkes saygı duyacak. Gökhan da iyiydi. Gol attı, dışarı aldım. Oynayabilirdi de. Sosa'yı aldım, kötü mü oynadı? Oyuncularımız zaman zaman hata yapabilirler. Hatalarını bazen konuşarak, bazen ceza vererek, bazen uzak tutarak, dersler vererek değiştireceğiz" şekliden konuştu.

"GİDEBİLECEĞİ KULÜP VARSA BİR OYUNCUYU GÖNDEREBİLİRİZ"

Güneş, transfer sorularına ise şu cevabı verdi:

"Eğer futbolcu transfer edecek olursak mevki olarak stoperde fazlalık görünüyor. Defansta 3 tane birbirine benzeyen oyuncular var. Bir tane farklı oyuncu alırsak, gidebileceği kulüp varsa bir oyuncuyu gönderebiliriz. Sol bek tarafında da olabilir. Kim gider, kim kalır bilmiyorum. Onun dışında çok değişiklik düşünmüyorum." - İSTANBUL