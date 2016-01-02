Şenol Güneş Serdar Aziz için nabız yokluyor

Bursaspor'dan ayrılacağı gündeme gelen kaptan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ın önceki gün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldiği ve Güneş'in eski öğrencisinin durumu hakkında bilgi edindiği öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Bursaspor'da, uzun yıllardır yeşil-beyazlı formayı terleten kaptan Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağı gündeme geldi. Yıldız oyuncu için özellikle İtalyan ekiplerinin ısrarcı olduğu bildirilirken, yurt içinden de eski hocası Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ın Serdar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ, SERDAR'IN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'u çalıştıran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Serdar Aziz'in menajeri ile önceki gün Beykoz Kanlıca'da bulunan bir restaurantta bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcının yapılan görüşmede menajer Canatar'a Serdar Aziz'in durumunu da sorduğu bildirildi.

"BEŞİKTAŞ İLE ÖNCEDEN ANLAŞSAYDIM, SERDAR AZİZ'İ DE ALABİLİRDİM"

Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15 Ekim 2015 tarihinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında 'Geçtiğimiz sezon çalıştırdığınız Bursaspor'dan kimi alırdınız?' şeklinde gelen bir soruya, "Beşiktaş ile önceden anlaşsaydım, Serdar Aziz'i alabilirdim" yanıtını vermişti.

BURSASPOR DÜŞÜŞTE, SERDAR AZİZ ÇIKIŞTA

Bursaspor'un ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlara rağmen A Milli Takım forması da giyen kaptan Serdar Aziz, performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Akhisar Belediyespor karşılaşması dışında tüm maçlarda kaptan olarak sahada yer alan 25 yaşındaki oyuncunun Alman internet sitesi "transfermarkt.de"nin verilerine göre değeri 4 milyon 750 bin Euro.

165 MAÇA ÇIKTI

Yeşil-beyazlı forma altında toplam 165 resmi maçta görev alan Aziz, bu maçların 155'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Yalnızca 10 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan yıldız isim, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. - İSTANBUL