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Şenol Güneş oyuncularının performansından memnun değil

Sivas Belediyespor mücadelesinde ortaya koydukları performans sonrasında deliye dönen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularına uyarılarda bulundu

Şenol Güneş oyuncularının performansından memnun değil

 Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye yenilgisinin ardından talebelerine sitemde bulunan Şenol Güneş, dünkü idman öncesi de toplantı yaparak sert uyarılarda bulundu.



Güneş'in futbolculara yönelik konuşmasında"Bu formayı giymek bir ayrıcalıktır. Her maçını ciddiye almak, sahaya çıktığınızda sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bir daha böyle bir şey istemiyorum" dediği öğrenildi.

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