Şenol Güneş Osmanlıspor'un sahasına ateş püskürdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "3. ligde böyle sahalar bulamazsınız. Ben olsam bu takımı lige almam. Federasyonun buna yaptırım yapması gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, 3-2'lik Osmanlıspor galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Kazanılması gereken bir maça çıktıklarını belirten Güneş, "Yediğimiz goller oldu, geriye düştük. Daha sonra beraberlikleri yakaladık ve en sonunda da son dakikada attığımız golle 3-2 kazandık. Futbol adına konuşmak için önce tesisten başlamak lazım. Maç sahaları gördüğünüz gibi. Tabii buz olabilir, soğuk olabilir. Ama bu kadar kötü bir zeminde yalnız bize değil ev sahibi Osmanlıspor'a da yazık oluyor. Onlar da zaten kendi sahasında bir maç dışında kazanamadılar. Kötü zeminde kötü futbol oynayarak kazanmayı doğru bulmuyorum. Bugün biz 3 puan aldık. Sevinçliyiz. Onun dışında hiçbir oyuncumu da oyun olarak eleştirmek istemiyorum çünkü sahaya adapte olamadılar. Niyet olarak kazanma hırsı vardı. O da önemliydi. Bizim için zor bir puandı 3 puanla geçtik" diye konuştu.

"DAHA GÜZEL FUTBOL OYNANABİLMESİ İÇİN TESİSLERİN VE ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

50 sene önceki anlayışın hala devam ettiğine dikkat çeken Güneş, "Bu kötü zeminde rakiplerle aynı eşit hizaya gelmek, kenardaki top toplayıcıları zaman geçirip oynatmak artık geçti bu devirler. Bunları kim yapıyorsa cezaları ağır olsun, çocuklarımızı da kötü eğitiyoruz. Daha güzel futbol oynanabilmesi için tesislerin ve anlayışın değişmesi gerekiyor. Bugün biz kazandık. Biz bugün kaybedebilirdik de. Akhisar maçını kaybettik. Futbol böyle bir oyun. Ama bugün 3 puan almak bu şartlar altında sevindirici" ifadelerini kullandı.

"BİZİM FUTBOLCULARIN HEPSİ DEĞERLİ VE ÖNEMLİ"

Bir gazetecinin, 'Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mario Gomez için yaptığı bir açıklamada, 'Bu takımın çimentosu' demişti. Size göre Sosa bu takımın nesi olabilir?' sorusu üzerine Güneş şu cevabı verdi:

"Çimento ve diğer konular inşaat konusu. Bizim futbolcuların hepsi değerli ve önemli. Kenarda kalan ve oynayan. Geçen sene çim sahada güzel sahada oynanıyordu. Bugünkü sahanın zemini eğer siz seviyorsanız size hayırlı olsun. Çok kötü bir zemin. Sadece buzla ilgili değil. Zemin zaten bozuk. 3. ligde böyle sahalar bulamazsınız. Ben olsam bu takımı lige almam. Federasyonun buna yaptırım yapması gerekiyor. Oyuncu giremiyor, dönüş yapamıyor. Sakatlanacak diye korkuyor. Yazık günah. Oyunculara bu kadar paralar veriliyor. Zemin iyi değilse neden transfer yaptırıyoruz. Geçen seneki sahayla bu saha bir değil."