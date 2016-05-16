Şenol Güneş Önemli Açıklamalar Yaptı!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sezonu ve şampiyonluğu değerlendiren Güneş, 18 takımlı yarışta tüm ekiplerin mücadelesinin önemli olduğunu belirterek, "Güzel sezon geçti, hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ettik." dedi. Yarışta iki takımın öne çıktığını ve Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "İyi takım, iyi camia ama biz daha iyiyiz. Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük camiaların geride kalması farklı kıldı. Bütün takımların beğendiği bir ekiptik." diye konuştu.