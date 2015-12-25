Şenol Güneş o hareketi için özür diledi

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, Sivas Belediyespor maçını kötü bir zeminde oynadıklarını belirterek, "Teknik taktik olarak eleştiri yapacağımız fazla bir olay yok. Bu maçta ne genç oyuncu oynatıp görme şansımız olur, ne as oyuncuya köyü oynadığı için aşırı eleştirisi olur." dedi.

Siyah-beyazlı takımın rakibini 2-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Sizin de gördüğünüz gibi yine kötü bir zeminde, kötü bir maç oldu. Teknik taktik olarak eleştiri yapacağımız fazla bir olay yok. Bu maçta ne genç oyuncu oynatıp görme şansımız olur, ne as oyuncuya kötü oynadığı için aşırı eleştirisi olur. Çünkü herkesin bir mazereti var. Bunu bazen söyleyince sözler başka yere kaçabiliyor. Kastım sahaların düzeltilmesidir. Ankara'da da bunu söyleyemeye çalıştım. Benim kastım birilerini kötülemek değil, zeminlerin bir an önce düzeltilip futbolun daha iyi şartlarda oynanmasıdır."diye konuştu.

"BU TİP MAÇLARDA PERFORMANSA BAKMAM"

Maçta oyuncuların performansının sorulması üzerine Şenol Güneş, şunları kaydetti: "Az evvel onu söylemeye çalıştım. Oyuncu bir gidiyor dönemiyor, çok dönse diz veya bilek gidecek orada bir frenlemeye çalışıyor. O hareketle hızlı gidenler oluyor. Gayretli olan arkadaşlar vardı. Maçtan öncede oyunculara 'Sakatlık vermeden kart görmeden, oyuncu kaybına uğramadan, kart görmeden çıkalım' demiştik ama maalesef bir oyuncu kaybettik. Onun dışında ciddi boyutta bir sakatlık görünmüyor. 3 puan aldık bunlar artı. Ama oyuncularla ilgili geçen maçta söyledim, bunlar değerlendirmeye alınmaz, bu tip maçlarda benim için antrenman ölçüsü daha önemli."

"BANA KARŞI YAPILAN ŞEYLER İÇİNSE HEPSİNİN CANI SAĞ OLSUN"

Karşılaşma sırasında Belediyespor taraftarlarının tezahüratlarının sorulması üzerine ise tecrübeli hoca, "Milletin canı sağ olsun. Biz insanımızı seviyoruz. Genel kültürümüzle spor kültürümüz özdeşleştiriliyor. Benim dışımda olan şeylere sadece üzülürüm, değiştiremem. Kendimle ilgili olan eleştirilerde haklı taraflar varsa onları düzeltip, daha iyisini yapmaya çalışırım. Makam, unvan, para, şöhret ne olursa olsun benim için hiçbir şey değiştirmez. Ben dün neysem, bugün de öyleyim yarın da öyle olacağım. Düşüncemi de söylerken belki bazen üslubum kaçabiliyor ama niyetim iyidir. İyi niyetimle bu kadar yıldır futbola hizmet hizmet etmeye çalıştım. Saha içinde bazen agresiflikler yapabiliyorsak ondan da özür dilerim ama bana karşı yapılan şeyler içinse hepsinin canı sağ olsun." diye cevapladı.

ZAFER TURAN: AMACIMIZ SİVAS'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Turan ise grupta puanla tanışamadıklarını ancak bundan sonraki dört maçta puanlar alıp Sivas'ı Türkiye Ziraat Kupası'nda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Maç öncesi saha şartlarının sıkıntı olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "Bu sahada her iki takım adına da bir sakatlığın olmaması bizi sevindirdi. İyi başladığımız bir müsabakaydı. Ama 14. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamak, kolay değildi. Buna rağmen pozisyonlarımız da vardı. Keyifli bir maç oldu diye düşünüyorum. Bizim adımıza daha grupta puanla tanışamadık ama bundan sonraki süreçte 4 maç daha var, amacımız onlardan puanlar alıp Sivas'ı Türkiye Ziraat Kupası'nda en iyi şekilde temsil etmek."

KIRMIZI KART

Maçın kırılma anının kırmızı kart pozisyonu olduğunu dile getiren ev sahibi ekibin teknik direktörü, "Orta hakem yan hakemin ikazıyla kartı verdi, bence kırılma anı orasıydı. 11 kişi oynasaydık, o zaman daha iyi mücadele edip, belki bir gol de bulabilirdik." dedi.

Saha şartlarıyla ilgili soru üzerine de konuşan Zafer Turan, 2-3 ay bu sahada antrenman yaptıklarını ve maç oynadıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol adına böyle bir sahada maç oynamak kolay değil, Beşiktaş çok kaliteli bir kadroyla çıktı karşılaşmaya, buna rağmen onlarda futbol adına pek bir şey ortaya koyamadı. Sadece sahada mücadele oldu."