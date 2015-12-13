Şenol Güneş Mustafa Denizli Rekabetinde Büyük Fark

Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak ve büyük bir heyecana sahne alacak derbide Türkiye'nin iki başarılı teknik adamınında kozlarını payşaması sahne alacak
Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, kariyerlerinde ilk kez 1988-1989 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında karşılaşmış, toplamda ise 10 kez rakip olmuştu.
Güneş’in takımları, zaman içinde gelişen rekabette Denizli’nin ekiplerine karşı üstünlük kurdu. Şenol hoca 5 kez galip gelirken, Denizli 3 kez sahadan mutlu ayrıldı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.