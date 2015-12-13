Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şenol Güneş Mustafa Denizli Rekabetinde Büyük Fark

Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak ve büyük bir heyecana sahne alacak derbide Türkiye'nin iki başarılı teknik adamınında kozlarını payşaması sahne alacak

Şenol Güneş Mustafa Denizli Rekabetinde Büyük Fark
 Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanacak ve büyük bir heyecana sahne alacak derbide Türkiye'nin iki başarılı teknik adamınında kozlarını payşaması sahne alacak 
Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, kariyerlerinde ilk kez 1988-1989 sezonunda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında karşılaşmış, toplamda ise 10 kez rakip olmuştu. 

Güneş’in takımları, zaman içinde gelişen rekabette Denizli’nin ekiplerine karşı üstünlük kurdu. Şenol hoca 5 kez galip gelirken, Denizli 3 kez sahadan mutlu ayrıldı. 2 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşŞenol GüneşMustafa Denizli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.