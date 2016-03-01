Şenol Güneş mağlubiyetin ardından meydan okudu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından, "Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Tekrar liderliği alacağız. Ligi forse eden takım olarak ilerleyen günlerde geri döneceğiz" dedi.



"İKİNCİ YARI OYUN BİZDEYDİ AMA..."

"Lider geldik lider dönmek istiyorduk" diyerek, maç konuşmasına başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Oyun golle başlayınca rakip adına avantaj oldu. Biz uzun boylu oyuncuların duran toptan etkili olacağını beklerken buna çalışmışken, Volkan'ın pozisyonunun ardından golle başlamaları oyunu onların lehine döndürdü. Biz hücuma çıktığımızda ilk yarıda geride kopmalar oldu ama golde atardık, yiyebilirdik de. İkinci yarı oyun bizdeydi ama golü bulamayınca rakip avantajını kullanıp 3 puanı aldı. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Tekrar liderliği alacağız. Ligi forse eden takım olarak ilerleyen günlerde geri döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİLGİ SAVUNMA OYUNCULARININ SUÇU DEĞİL"

Marcelo ve Alexis'in oyununu nasıl bulduğunun sorulması üzerine Teknik Direktör Şenol Güneş, mağlup olmalarını defansta oynayan futbolculara bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Şenol Güneş, "Örneğin orta alanda da top kayıplarımız oldu. Hücuma dönen toplarda rakibi çıkarmamak gerekirken, defansta ise geride kaldık. Onlar kendi sahalarına bizi getirmediler ayrıca defans arkasına top atmaya çalıştılar. Defansı takım olarak görmek lazım. Defansta bir başarısızlık olmadı takım olarak oldu diyebiliriz" diye konuştu.





"RAKİP KAZANARAK ÖNE GEÇTİ"

"Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı nasıl buldunuz?" şeklinde gelen bir soru üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakem hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Lig devam ediyor. Biz maçı kazansak da bitmeyecek, kaybetsek de bitmeyecek. Rakip kazanarak öne geçti. 1 maç eksiğimize rağmen. Biz bu maçı kaybettik ama son maçı oynamadık daha. Kendi takımıma güveniyorum. Kazansak avantaj olacaktı. Hakemle ilgili; 'faul değil, sarı kart değil' şeklinde benim bir şey söylemem doğru değil. Susmaktan yanayım" ifadelerini kullandı.

"LİG MARATONU DEVAM EDİYOR"

Her takımı yenmek için sahaya çıktıklarını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Biz iyi bir takımız. Yan yollara sapmak yok bizde. 'Saha içinde zaman geçirmekmiş, hakem hatalarına sığınmakmış' bunlar yok bizde. Aksini söylemiyoruz. Ne rakibi aldatarak, ne de zaman geçirerek oyuncularımızın oynamasını istemiyorum. Şu anda kaybedilen 3 puan ama lig maratonu devam ediyor."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi takımının çok kaliteli ve ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu ifade ederek, "Uzun vadeli birçok maç var. Şu anda matematik olarak biz 1 maç eksiğiz. Bizde kazanırsak öne geçeriz ama o maçta oynanmadı. Bunların bir garantisi yok. Çalışıp oynayıp göreceğiz" dedi.





"BARCELONA DA BÖYLE"

İkinci yarıda buldukları pozisyonlarla alakalı Şenol Güneş, "Bulduğumuz 4 pozisyonda bir gol atsaydık, maç değişebilirdi. Onların attığı 2 gol de bizim hatamızdı. Ama onlar da organize gelerek bazı pozisyonlardan yararlanamadı. Baskıdan çıktığımızda hataya maruz kalmalar da vardı. Baskı yaptığımız ve hata yaptıkları pozisyonlar da vardı. Güzel futbol oynamak isteyen takımlar pozisyon verir, Barcelona da böyle. Bizim takımın her takımdan daha iyi olduğunu söylüyorum. Bütün maçlarda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakip de baskı yapacak, hakemler de hata yapacak. Bütün bunlara rağmen zirvede olacak takımız" diyerek sözlerini tamamladı.