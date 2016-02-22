Şenol Güneş kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor!

Beşiktaş’ın başında bu sezon Süper Lig’de 21 maçta 51 puan toplayan Şenol Güneş 2,43 puan ortalamasına ulaştı.

Şenol Güneş böylece kariyerinin en yüksek puan ortalaması ile devam ediyor. Şenol Güneş, Trabzonspor’un başında 1995-96 sezonunda ve 2010-11 sezonunda 2,41 puan ortalaması yakalamıştı.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE KALE KAPALI

Beşiktaş son 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken 12 gol atarken kalesinde sadece iki gol yedi. Beşiktaş son 5 maçının 4 tanesini gol yemeden kazanırken sezon tamamında 9 maçı gol yemeden tamamladı.