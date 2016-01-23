Şenol Güneş karar verdi ve artık durun dedi

Ersan Gülüm’ün takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve bu nedenle stoper arayışlarını devam ettiren siyah­ beyazlılar, Şenol Güneş’in başka transfer istememesi nedeniyle çalışmalarına son verdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, transferi yattı denilen Dniprolu Douglas ile hâlâ ilgilendiği, Güneş’in raporu üzerine Ukrayna kulübüne haber gönderildiği ve transfer çalışmalarının bitirildiği bildirildi.

Delgado’da evrak rötarı

Stoper bölgesini Getafe’de oynayan Alexis Delgado ile takviye eden Beşiktaş, İspanyol oyuncuyla henüz resmi sözleşme imzalayamadı. İstanbul’dan, İspanya’ya resmi evrakları gönderen yönetim, Getafe Yönetimi’nin hâlâ imza atmamış olması nedeniyle, bu oyuncunun gelişini önümüzdeki hafta başına bıraktı.

Araya hafta sonunun girmesi ve İspanya’daki resmi işlemlerin uzaması nedeniyle Alexis Delgado’nun pazartesi günü imza atması bekleniyor. Sözleşmenin yapılmasından sonra Delgado’nun da en geç salı günü Türkiye’ye getirileceği bildirildi.