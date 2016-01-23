Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şenol Güneş karar verdi ve artık durun dedi

Sezon ortasında yapılan transferlerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yönetime artık yeter mesajı gönderdi

Şenol Güneş karar verdi ve artık durun dedi

 Ersan Gülüm’ün takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran ve bu nedenle stoper arayışlarını devam ettiren siyah­ beyazlılar, Şenol Güneş’in başka transfer istememesi nedeniyle çalışmalarına son verdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, transferi yattı denilen Dniprolu Douglas ile hâlâ ilgilendiği, Güneş’in raporu üzerine Ukrayna kulübüne haber gönderildiği ve transfer çalışmalarının bitirildiği bildirildi.

Delgado’da evrak rötarı

Stoper bölgesini Getafe’de oynayan Alexis Delgado ile takviye eden Beşiktaş, İspanyol oyuncuyla henüz resmi sözleşme imzalayamadı. İstanbul’dan, İspanya’ya resmi evrakları gönderen yönetim, Getafe Yönetimi’nin hâlâ imza atmamış olması nedeniyle, bu oyuncunun gelişini önümüzdeki hafta başına bıraktı.

Araya hafta sonunun girmesi ve İspanya’daki resmi işlemlerin uzaması nedeniyle Alexis Delgado’nun pazartesi günü imza atması bekleniyor. Sözleşmenin yapılmasından sonra Delgado’nun da en geç salı günü Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.