Şenol Güneş Kadıköy'de Galibiyet İstiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 yıllık teknik direktörlük kariyerindeki lig maçlarında Fenerbahçe deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Güneş, çalıştırdığı 5 ayrı takımla sarı-lacivertlilere konuk olduğu 17 maçın 13’ünü kaybederken, 4 beraberlik aldı.

Şenol Güneş’in yönetimindeki Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor ve Bursaspor, lig maçlarında Kadıköy’de gülemedi. Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı, yarınki derbide ligde ilk kez Kadıköy zaferi yaşamak için de mücadele verecek.

KİLİT ADAM GÖKHAN TÖRE

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan ve formuna kavuşması uzun süren Gökhan Töre, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de özel olarak hazırladığı genç yıldız, süratli ve teknik yapısı ile Kadıköy’de siyah-beyazlılar için kilit isim olacak. Gökhan’dan takımı hızlı bir şekilde hücuma çıkarmasını isteyen Güneş, Quaresma’ya da çok güveniyor.