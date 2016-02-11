Şenol Güneş'in tepkisi dinmiyor, hakeme büyük isyan!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın hakemini eleştirerek "Karşılarında atak yapmayan bir takım varken maçı bir taraftan alıp diğer tarafa verdi" dedi.



Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Torku Konyaspor'a 2 -1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATAK YAPMAYAN TAKIMI ATAK YAPAR HALE GETİRDİ"

Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun tamamen ilk bölümde kontrolümüzdeydi. Çalışmamız lazım. Bütün şartlara rağmen adaptasyonumuzu geliştirmemiz lazım. Kırmızı kart bunu bozsa da asıl olan hakem kararları ile Sosa'yı oyundan almak zorunda kalmamdır. Aynı hakem eskiden de olaylı maç yönetmişti, tepkiler vardı ve ben onu yanıma almıştım. Şimdi de almak isterdim ama olmaz. Bugün resmen atak yapmayan bir takımı atak yapan hale getirdi. Bu haksızlık. Oyuncumuzu kaybetme sebebi biz değiliz. Olcay'ın pozisyonu da bana göre penaltıydı. Bu arada Marcelo kararı doğruydu ama bizim hatamızla olmadı." dedi.