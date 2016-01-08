Şenol Güneş gönlünden geçen transferi açıkladı

Takımın temposundan memnun olduğunu belirten Şenol Güneş, elindeki kadrodan memnun olduğunu ancak kaleci ve defans takviyesi yapmak istediklerini açıkladı.

"İki bölgeye transfer yapacağız"

4 Ocak'ta başladığımız yarın sona erecek. Kısa bir kamp oldu. İlk yarının sonlarına doğru düşen idman temposunun ardından kamp döneminde yeni bir yükleme yaptık. Kampta olan tüm futbolcularımız antrenmanlara katıldı. Oyuncularımın kampta çalışma süreci çok iyiydi. Elimizdeki kadrodan memnunum. Fakat takviye olarak iki bölgeye oyuncu istedim. Son kararımızı vereceğiz.

"Mustafa Pektemek'in ayrılmasını istemiyorum"

Biz nasıl puan farkını açtıysak aynı şekilde rakiplerimiz de puan farkını kapatabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluk için daha avantajlı ancak bu maratonda her şey olabilir. Dünkü çalışmalarda kontrol ettim, Mario Gomez diğer oyunculara göre daha iyi durumda. Mario Gomez hırslı çalışıyor, gayet iyi durumda. Rhodolfo jetlag olarak geleceği için onu dinlendireceğim. Mario Gomez ve Cenk'in performansları çok iyi. Sezon başından beri ikisinin de performansları üst düzeyde. Mario Gomez Almanya'nın, Cenk Tosun Türkiye'nin en iyi forveti. Mustafa Pektemek de iyi çalışıyor. Mustafa'nın takımdan ayrılmasını istemiyorum.

"Daha hızlı bir stoper almak istiyoruz"

Teknik ekibim için kaleci gerekli sayısal olarak kaleciye ihtiyacımız var. Alacağımız kaleci takımda oynamayabilir de. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim her oyuncumuz önemlidir. Mustafa Pektemek ve Serdar bizim oyuncumuz göndermeyi düşünmüyoruz. Motta beğendiğim bir oyuncu. Hücuma dönük olarak daha iyi oynuyor. Ramon Motta görev alamadığı için üzgün olabilir ve bu yüzden gitmek istiyor olabilir. Ersan, Milosevic ve Pedro Franco aynı tip stoperler. Ersan diğerlerine göre biraz daha hızlı olduğu için onu oynatıyorum. Daha canlı daha hızlı stoper almak isteriz. Herhangi bir sebepten dolayı alamazsak da elimizdekilerle devam edeceğiz. Rhodolfo, Alex ve Pedro aynı tip stoperler. Daha çabuk bir stopere ihtiyacımız var. Bulamıyoruz. Alamazsak Pedro kalacak. Çağlar beğendiğimiz bir oyuncu, almaya mecbur değiliz, o da bize gelmeye mecbur değil.