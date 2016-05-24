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Şenol Güneş: “Gökhan Gönül’ü İstiyorum”

Beşiktaş’ın şampiyonluğa ulaşmasında ki rolü büyük olan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Fenerbahçe’li Gökhan Gönül’ü takımı istiyor.

Şenol Güneş: “Gökhan Gönül’ü İstiyorum”

Siyah-Beyazlı takımı 14. şampiyonluğuna taşıyan Şenol Güneş, 360 TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, son dönemde adı Kartal’la anılan F.Bahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’le ilgili soru üzerine “Gökhan gündemimde, listemde hiç olmadı. Basında çıktığı için ben de sordum. Ama Gökhan Gönül, kulübünden ayrılmak isterse, tabii ki bize gelmesini isterim” ifadelerini kullandı.

‘BARÇA’YI GEÇMEMİZ LAZIM’
Güneş, Şampiyonlar Ligi ve diğer bölgelere yapılacak transferlerle ilgili ise “Amacımız, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak. Şampiyonlar Ligi’nde de başarı için transfer yapılması gerekli. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hedefimiz de gruptan çıkmak. Barcelona’yı geçebilecek bir takım olmamız lazım. Defansa transfer yapacağız. Gidecek oyuncular, kalacak oyuncular var. Fakat, yönetimle henüz transferi değerlendirmedim” dedi.

‘G.SARAY’DAN 2 KEZ TEKLİF GELDİ’
Güneş, hobisinin gol kralı çıkarmak olduğunu da kaydederken geçmiş yıllarda aldığı hocalık teklifleri ile ilgili olarak bir itirafta bulunup “Galatasaray’dan bana daha önce iki kez teklif geldi” diyerek sözlerini noktaladı.

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BeşiktaşFenerbahçeGökhan GönülüTransfer
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