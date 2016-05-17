Şenol Güneş Efsane Başkan Seba’nın Kabrinde!

Siyah-beyazlı hoca, Osmanlı maçından sonra Vodafone Arena’ya yakın bir otelde konaklarken, evine bile gitmedi, erken saatlerde rotayı Feriköy Mezarlığı’na çevirdi. İlk zaferinin mutluluğunu Seba ile paylaşan Güneş sezon başında verdiği sözü yerine getirdi.

Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden Şenol Güneş çok alışık olduğumuz bir fotoğraf değildir... Lafını eğip, bükmeden ‘pat’ diye söyler, haksızlığa, yalana, dolana çabuk sinirlenir, oyundan düşer!

Ne var ki o sert görünümün arkasında bir fotoğraf vardır ki, bunu kimse göremez. Müthiş duygusaldır, üzüntülerini, mutluluklarını hep içinde yaşar, dışa vurmaz, hatta bir kişi hariç, herkesle paylaşmaz. O da en yakın dostu, sırdaşı Mehmet Kulaksızoğlu hocadır.

Güneş, vefalıdır, dostlarını asla unutmaz, onların hep maddi ve manevi yardımına koşar, ama kimse bilmez. Bu kulvarda yaptıklarını biliyoruz, onları paylaşmak bize yakışmaz, işin raconu da budur.

Şenol Güneş her kelimesinin arkasında durur, bunlardan asla taviz vermez, sade bir yaşamı vardır, hele hele reklamı hiç sevmez. Kaptanlığını yaptığı Trabzonspor’un kalesini korurken tam tamına 6 şampiyonluk yaşadı Güneş... Teknik direktör olarak ise kariyerine ilk şampiyonluğu Beşiktaş’ta ekledi.

Yedi yıldır şampiyonluk ateşiyle yanıp, tutuşan Kartal’ı onca olumsuzluğa karşın zafere taşıması kolay olmadı. Ümraniye’de gece, gündüz mücadele etti, kılı kırk yardı, Kartal’ı zirveye uçurdu.

Sırada İskender var

Şampiyonluğu kucakladıkları Osmanlıspor maçından sonra Vodafone Arena’ya yakın bir otelde konakladı, sabahın ilk ışıklarıyla uyandı, evine gitmedi, rotayı Feriköy Mezarlığı’na çevirdi Güneş hoca. Tek başına, aracıyla Feriköy Mezarlığı’nda iki yıl önce aramızdan ayrılan Efsane Başkan Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Seba’nın kabri başında bir süre dua eden Şenol Güneş, ilk şampiyonluğun mutluluğu Efsane Başkan ile paylaşırken, sezon başında verdiği sözü de böylece tutmuş oldu.

Tecrübeli hoca önümüzdeki günlerde ise Trabzon’a gidecek ve yine aramızdan ayrılan kadim dostu, uzun yıllar bordo-mavili takımda yöneticilik yapan Kenan İskender’in kabrini ziyaret edecek.

İşin özeti, Şenol Güneş’i dilimiz döndüğünce tanıtmaya çalıştık. İç dünyasında fırtınalar yaşayan, ancak mum gibi dibine ışık vermeyen, böylesi vefalı ve duygusal bir adamdır Güneş hoca.