Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şenol Güneş'e Ricardo Quaresma şoku

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta Ricardo Quaresma oyundan alınınca Şenol Güneş'e şok bir tepki verdi

Şenol Güneş'e Ricardo Quaresma şoku
 Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçta Ricardo Quaresma oyundan alınınca Şenol Güneş'e şok bir tepki verdi

Beşiktaş'ın Torku Konyaspor maçının 57. dakikasında Ali Turan ile tartışması sonrasında sarı kart gören Quaresma, 61. dakikada teknik direktör Şenol Güneş tarafından kenara alındı.

Özellikle maçın ilk yarısında istekli bir oyun ortaya koyan Quaresma, tabelada kendi numarasını görünce sinirli hareketlere kenara doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ersan Adem Gülüm, Rhodolfo, Quaresma'nın yanına giderek Portekizli'yi sakinleştirmeye çalıştırdı.

Yerini Olcay Şahan'a bırakan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile konuşmadan kulübeye giderken, sırtına verilen montu yere attı. Portekizli daha sonra kramponunu yere vurarak oyundan çıkmasıan tepkisini sürdürdü.



Bu arada Mario Gomez'in attığı golde Ricardo Quaresma'nın tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Ricardo QuaresmaŞenol Güneş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.