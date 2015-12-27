Şenol Güneş'e Ricardo Quaresma şoku

Beşiktaş'ın Torku Konyaspor maçının 57. dakikasında Ali Turan ile tartışması sonrasında sarı kart gören Quaresma, 61. dakikada teknik direktör Şenol Güneş tarafından kenara alındı.

Özellikle maçın ilk yarısında istekli bir oyun ortaya koyan Quaresma, tabelada kendi numarasını görünce sinirli hareketlere kenara doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ersan Adem Gülüm, Rhodolfo, Quaresma'nın yanına giderek Portekizli'yi sakinleştirmeye çalıştırdı.

Yerini Olcay Şahan'a bırakan Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile konuşmadan kulübeye giderken, sırtına verilen montu yere attı. Portekizli daha sonra kramponunu yere vurarak oyundan çıkmasıan tepkisini sürdürdü.



Bu arada Mario Gomez'in attığı golde Ricardo Quaresma'nın tepki vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.