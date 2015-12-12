Şenol Güneş'den Tolga Zengin için çok sert sözler

UEFA Kupasında deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı hiç beklemediği bir sonuçla yenilerek elenen Beşiktaş'da mağlubiyetin yankıları hala devam ediyor
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ederken Tolga Zengin yediği hatalı gollerle maça damgasını vurdu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ekrana yansıyan bir görüntü ise herkesi şoke etti.
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"KALEDE KALECİ YOK Kİ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in skor 3-1 olduktan sonra "Kalede, kaleci yok ki" diyerek isyan ettiği anlar yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada görüntüleri paylaşırken Şenol Güneş'e bu tavrından dolayı eleştirilerde bulundu.