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Şenol Güneş'den Tolga Zengin için çok sert sözler

UEFA Kupasında deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı hiç beklemediği bir sonuçla yenilerek elenen Beşiktaş'da mağlubiyetin yankıları hala devam ediyor

Şenol Güneş'den Tolga Zengin için çok sert sözler
 UEFA Kupasında deplasmanda  Sporting Lizbon'a karşı hiç beklemediği bir sonuçla yenilerek elenen Beşiktaş'da mağlubiyetin yankıları hala devam ediyor
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ederken Tolga Zengin yediği hatalı gollerle maça damgasını vurdu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ekrana yansıyan bir görüntü ise herkesi şoke etti.




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"KALEDE KALECİ YOK Kİ"



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in skor 3-1 olduktan sonra "Kalede, kaleci yok ki" diyerek isyan ettiği anlar yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada görüntüleri paylaşırken Şenol Güneş'e bu tavrından dolayı eleştirilerde bulundu.
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BeşiktaşŞenol GüneşTolga ZenginSporting Lizbon
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