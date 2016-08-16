Şenol Güneş bombaladı: Forvet alınmazsa...

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;



Sosa'ya ilişkin benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bunlar benim bilmediğim konular. Ben de gazetelerden okuyorum. Ben elimde ne varsa onunla en iyisini yapmaya çalışırım. Kimseye darılmam küsmem, kızmam. Ben sezon bittiğinde şunu söyledim; Kadromuzu koruyup, defans bölgesine takviye yapmalıyız.



'SOSA VE İSMAİL'İ BIRAKMAZDIM'

Biz de nereye futbolcu alındı? Sağ bek, sol bek. Bizde zaten bek oyuncusu vardı. İhtiyacımız olan yer stoper... Teknik direktör olarak, Sosa ve İsmail gibi oyuncuları bırakmam.



'SANTRAFOR ALINMAZSA...'

Giden oyunculardan sonra bizim kadromuza 5-6 transfer lazım. Santrafor lazım, stoper lazım. Bu sezon 3 günde 1 maç yapacağız, dolayısla kadromuzda 4 stoper olması şart. Santrafor alınmadığı müddetçe, bu takımdaki oyuncular bu baskının altında ezilecekler. Bu net.



Ekonomik isimlerin birkaçını Galatasaray zaten aldı. Fabri'yle Boyko'dan da hangisinin daha faydalı olacağına bakacağız.



'İLK BENİM GİTMEM LAZIM...'

Beşiktaş şampiyon olmuş 4 tane oyuncu gitmez. Seyircin var, tesisin var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. İlk benim gitmem lazım o zaman. Para tarafı var saygı duyuyorum ama hepimiz kendismizi sorgulayacağız. Ben bunu doğru bulmuyorum. Gemi batarken fareler kaçar derler ya... Daha çok mutlu olmamız gerekirken daha mutsuz oluyoruz.



Ayrılma kararlarını doğru bulmuyorum. Bosman kanunları sonrası futbol kuralları biraz bozuldu. Sistem yanlış, oyuncu haklarının değiştirilmesi gerekiyor. Kulüpler daha ön planda olmalı. yuncu düşünün ben oynamıyorum diyor basın gitse daha iyi olmaz mı? diyor.



Müthiş futbol oynuyorsunuz ama siz gidiyorsunuz sizi tutamıyorum. Ben kötü çalıştırsam sen kalacaksın oynamadan para alacaksın yine zarar kulübe...



'SAVUNMADA HALA SIKINTIMIZ VAR'

Bizim geçen sene defansımızda sıkıntımız vardı hala almadık onu. Başkan bunu bilmiyor mu? biliyor ben de biliyorum. O da kendini zorluyor transfer için ama ne kadar erken alırsak o kadar iyi olur. Forvette Cenk var, Mustafa var. Süper Kupa oynadık, Cenk santrafor oynadı biraz eksik kalınca haksızlık çok büyük boyutta üstünüze gelebiliyor.



Giden bütün oyuncular kayıptır bence... Burada herkesin emeği vardı ve herkes emeğinin karşılığını alsın isterdim. Yönetimin verdiği destekle biz başarılı olduk. Eldeki oyunculara kızsam bile düzelmesi için elimden geleni yaparım.



2 yabancı kaleci takıma ağır gelebilir o yüzden Türk olması daha iyi olabilir. Boyko'nun geçen sezon adaptasyon sorunu vardı. Togla zaten iyi kaleci. İki kaleci aynı durumda...



Eren Derdiyok için teklif yaptık, Serdar Aziz için teklif yaptık. Galatasaray aldı, hayırlı olsun.