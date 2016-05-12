Şenol Güneş Beşiktaş ile Kariyerinin Zirvesinde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , Spor Toto Süper Lig’de 32. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider kapatan siyah-beyazlı takımın, kalan iki haftada en az bir puan alması ya da rakibinin puan kaybetmesi halinde antrenörlük kariyer inde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Trabzon’da 1952 yılında dünyaya gelen ve bordo-mavili takımda kaleci olarak 6 kez şampiyonluk kupasını kaldıran 63 yaşındaki çalıştırıcı, 1988 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğa oldukça yakın bulunuyor.

İki kez şampiyonluğun kıyısından döndü

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde iki kez şampiyonluğu ligin son bölümünde kaçırdı.

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor ile 1995-1996 ve 2010-2011 sezonlarında şampiyonluk kupasını son haftalarda Fenerbahçe’ye kaptırdı. Güneş idaresindeki bordo-mavili ekip, 1995-1996 sezonunda 84 puanla şampiyon olan sarı-lacivertlilerin iki puan gerisinde kalırken, 2010-2011 sezonunda ise iki takım da sezonu 82 puanla bitirdi, Fenerbahçe ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig’de 473 maça çıktı

Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 473 Süper Lig maçında görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, 18 yıllık lig kariyerinde Trabzonspor, Boluspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ı çalıştırdı. Güneş’in takımları 473 lig maçının 245’inden galibiyetle ayrılırken, 115’inde berabere kaldı ve 113’ünde mağlup oldu. Süper Lig’de Samet Aybaba (545) ve Yılmaz Vural’dan (529) sonra teknik direktörlük görevini en fazla Şenol Güneş üstlendi.

Hücum futbolu ve skorer takımlar

Futbol kariyerine kaleci olarak başlamasına rağmen teknik direktörlüğünde oynattığı hücum futboluyla bilinen Şenol Güneş’in takımları, skorer performanslarıyla dikkati çekiyor. Süper Lig’de 71 golle en yakın takipçisi Galatasaray’ın 10 gol önünde bulunan lider Beşiktaş’ın sezonu bu şekilde tamamlaması durumunda, Güneş kariyerinde dördüncü kez ligin en skorer takımının teknik direktörü unvanını alacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş idaresinde 1994-1995 sezonunda 80 golle irveyi Beşiktaş ile paylaşırken, 1995-1996 sezonunda ise 79 golle sezonun en golcü ekibi unvanını aldı.Bursaspor da geçen yıl tecrübeli teknik adam ile 69 golle sezonun en golcü takımı olmayı başardı. Şenol Güneş, ligde üç sezon da en çok gol sevinci yaşayan ikinci teknik direktör oldu.

Gomez, 5. gol kralı olmaya çok yakın

Süper Lig’de daha önce Şenol Güneş’in yönettiği takımlardan 4 oyuncu gol krallığına ulaştı.

Ligin en fazla gol (25) atan oyuncusu Beşiktaşlı Mario Gomez, kalan iki haftada da zirvede yer alması durumunda Şenol Güneş’in takımından çıkan 5. gol kralı olacak. Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemlerde, 1995-1996 sezonunda Şota Arveladze 25, 2004-2005 sezonunda Fatih Tekke 31 ve 2011-2012 sezonunda da Burak Yılmaz 33 golle zirvede yer almıştı. Şenol Güneş’in geçen sezon çalıştırdığı Bursaspor’da da Jose Fernandao 22 golle kral olmuştu.

Yıldızları parlattı

Futbolcularla iyi ilişkilere sahip olan ve takım oyununa önem veren Şenol Güneş, birlikte çalıştığı birçok oyuncunun gelişimine katkı sağladı. Burak Yılmaz, Umut Bulut, Selçuk İnan, Volkan Şen, Onur Recep Kıvrak, Tolga Zengin, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Engin Baytar gibi çok sayıda Türk futbolcunun başarılı olmasında önemli pay sahibi olan Güneş, bu sezon da Beşiktaş’ta futbolcuların gelişiminde büyük rol oynadı. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, Güneş yönetiminde en iyi sezonunu geçirirken, geçen sezon Fiorentina’da bekleneni veremeyen Mario Gomez yeniden kariyerinin zirvesine çıktı. Beşiktaş’ta Jose Sosa, Atiba Hutchinson, Cenk Tosun, İsmail Köybaşı, Kerim Frei’ın da performansı yükselirken, Ricardo Quaresma da takıma ilk dönemine göre daha iyi uyum sağladı.

Milli takıma en büyük başarıyı kazandırdı

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en büyük başarıyı teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde elde etti. Tecrübeli teknik adam, 2000 yılında başına geçtiği A Milli Takımı 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na taşıdı. Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olarak, tarihinin en büyük başarısını kazandı. Bu dönemde kariyerinin en iyi günlerini geçiren Şenol Güneş, 2002’de UEFA’nın resmi sitesinde yaptığı ankette "yılın teknik adamı" seçildi. Şenol Güneş, A Milli Takım ile 2003 yılında ise FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da üçüncülük kürsüsüne çıktı. A Milli Takım, Güneş yönetiminde çıktığı 50 maçtan 23 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrıldı.

Güney Kore macerası

Şenol Güneş, A Milli Takım’ın 2002 yılında üçüncü olduğu Dünya Kupası’nı Japonya ile birlikte düzenleyen Güney Kore’de 2007-2009 yıllarında Seul takımını çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam, üç sezon çalıştırdığı Seul ile Güney Kore ligini, ilk sezonda 7., ikinci sezonda 2., üçüncü sezonda ise 3. sırada tamamladı ve şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Kaleci olarak 6 şampiyonluk yaşadı

Tecrübeli teknik adam, 1972-1987 yıllarında kalecilik yaptığı Trabzonspor ile 6 kez şampiyonluk yaşadı. Güneş, bordo-mavili ekiple 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 ve 1984 yıllarında Süper Lig şampiyonluğu, 1977, 1978 ve 1984 yıllarında da Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. Şenol Güneş ayrıca kaleciliği döneminde 31 kez de A Milli Takım formasını giydi.

En uzun süre gol yemeyen kaleci rekoru

Şenol Güneş’in, Türk futbolunun en üst liginde en uzun süre gol yememe rekoru hala kırılamadı. 1978-1979 sezonunda toplam bin 112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyen Güneş, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Şenol Güneş’in kalesini koruduğu Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1’lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1’lik Adana Demirspor maçına (12 maç) kadar gol yemedi.

Köy okulunda öğretmenlik yaptı

Hayatının büyük bölümünü futbolun içinde geçiren Şenol Güneş, kısa bir süre köy okulunda öğretmenlik de yaptı. Tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor’da kalecilik yaptığı dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Enstitüsünde sosyal bilgiler öğretmenliği okudu. Güneş, 1978-1983 yıllarında Trabzon Merkez Karakaya Ortaokulunda öğretmenlik görevinde bulundu.