Şenol Güneş 3 futbolcuyu takımında istemiyor

Öncelikli olarak stoper ve kaleye iki yeni transfer yapacak olan Siyah-beyazlılar, bu isimler için teknik direktör Şenol Güneş'in kesin kararını bekliyor.

Beşiktaş'ta dış transferlerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın yürüttüğü transfer görüşmeleri sonrası anlaşmaya varılan ve Şenol Güneş'e sunulan isimlerle, tecrübeli teknik adamın onayı sonrası imza aşamasına geçilecek. Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Douglas Silva ve Densy Boyko transfer edilmeye en yakın isimler olarak görülse de, Başkan Fikret Orman'ın transfer çalışmalarındaki hedef değiştirme taktiği göz önüne alındığında sürpriz iki ismin gelmesi de şaşırtıcı olmayacak.



TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER BELLİ



Beşiktaş'a katılacak iki ismin yanı sıra ligin ikinci devresinde takımdan ayrılacak futbolcular da olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in ligde hiç şans vermediği Pedro Franco ile sadece bir lig maçında oynayan Motta ve Milosevic kendilerine takım aramaya başladılar. Ülkesi İsveç ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istediği için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Milosevic, Türkiye'den teklifler olmasına rağmen tercihini kiralık olarak Avrupa'dan yana kullanmak istiyor.



Takımda üçüncü sol bek konumunda olan Ramon Motta'ya en ciddi teklifler Süper Lig'den olurken, Brezilyalı oyuncunun 6 ay sonra bitecek sözleşmesini dikkate alacak olan Siyah Beyazlı yönetim, Motta'ya herhangi bir zorluk çıkarmayacak.



3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı stoper Pedro Franco'ya ise Süper Lig'den taliplerin olduğu ve genç oyuncunun teklifleri değerlendirdikten sonra gerekirse Kolombiya'ya döneceği öğrenildi.



VELİ KAVLAK VE TOLGAY ARSLAN GERİ DÖNECEK



Beşiktaş'ta Süper Lig'in ikinci devresinde yeni transfer sayılabilecek iki isim daha takıma katılacak. Uzun süren sakatlıklarını atlatan Veli Kavlak ve Tolgay Arslan, ikinci yarıda siyah beyazlı takıma dönecek. Teknik direktör Şenol Güneş, her iki oyuncunun takıma geri dönmelerini kadro derinliği ve sayısal yeterlilik açısından yeni transfermiş gibi değerlendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Veli ve Tolgay'ın dönüşüyle orta sahada bol ve alternatifli bir kadroya ulaşmış olacak.



OYUNCULARA BİR HAFTA İZİN VERİLDİ



Lider Beşiktaş, Süper Lig'in ilk devresinin bitimiyle beraber bir hafta sürecek izne çıktı. 4 Ocak 2016'da çalışmalarına başlayacak olan Siyah-beyazlılar ikinci devre hazırlıkları için her yıl olduğu gibi yine Antalya'ya gidecek. Belek'te 13 Ocak'a kadar kamp yapacak olan Beşiktaş, 1461 Trabzon ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası grup karşılaşmasına günübirlik olarak gidip Antalya'ya geri dönecek.