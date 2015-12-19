Şener Özbayraklı'ya yedek kalmak hiç yaramadı!

Fenerbahçe'ye sezonun başında transfer olan ve Gökhan Gönül'ün sakatlığı döneminde harika bir performans sergileyen Şener Özbayraklı son dönemde eski formundan uzak kaldı!





Sezona fırtına gibi başlayan genç sağ bek, kulübeye hapsolduktan sonra performansında da büyük düşüş yaşadı.

Tuzlaspor maçında eski performansından uzak olan, antrenmanlarda da morali bozuk bir görüntü sergileyen Şener ile görüşen Pereira, “Geniş bir kadroya sahibiz. Her an oynayacakmış gibi hazır olmalısın. Sana ihtiyacım olacak” dedi.