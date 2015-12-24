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Şener Özbayraklı'nın Antalyaspor'a attığı gol dünyada gündem oldu

Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'nın uzak mesafeden Antalyaspor'a attığı müthiş gol dünyada yankı uyandırdı

 Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'nın uzak mesafeden Antalyaspor'a attığı müthiş gol dünyada yankı uyandırdı

Dünyanın önde gelen haber siteleri bu golün görüntülerini yayınladı. Gol, internet üzerinden milyonlarca kişi tarafından izlenirken, futbol Vine'larının yayınlandığı '433' adresli Instagram sitesinde birkaç saat içinde 246 bin kişi tarafından beğenildi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Şener Özbayraklı, maçın 31. dakikasında şık bir gol attı. Nani'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıktan şut çeken Şener, topu filelerle buluşturdu. Bu golden sonra sarı lacivertli futbolcular Şener'i tebrik etti. Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Şener, Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

ŞENER: BİRAZ DA ŞANSIMIN YARDIMIYLA ATTIM

Karşılaşma sonrası golünü anlatan Şener, "Golü atmam beni çok mutlu ediyor ama, biraz da şansımın yardımıyla attım. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Şu an bunu ben yaşıyorum, bir sonraki maçta belki başka arkadaşım yaşayacak. Tepkilerin güzel olması beni mutlu ediyor. İsteyerek vurdum tabii iki ama, topun o şekilde gitmesi, o hıza ulaşması şans oldu" diye konuştu.

BÜTÜN SPOR SİTELERİNDE BU GOL VAR

Şener Özbayraklı'nın muhteşem golü sadece Türkiye'de değil dünya medyasında da gündem oldu. Dünyanın önde gelen haber ve spor siteleri Fenerbahçeli futbolcunun golünün görüntülerini yayınladılar. Futboldaki güzel hareketlerin yayınlandığı '433' adlı Instagram sitesinde bu gol birkaç saat içinde 246 bin kişi tarafından beğenildi.
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GOLŞener Özbayraklı
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