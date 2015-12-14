Senegalli Yıldız Dame N'Doye Hayal Kırıklığı Yarattı

Trabzonspor'un, sezon başında İngiltere'nin Hull City kulübünden transfer ettiği Senegalli N'Doye, ligde 15. hafta sonunda gol kaydedemedi. Son haftalardaki performansı nedeniyle de Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen oyuncu, maliyetiyle bordo-mavili kulübe yük olmaya başladı.

3 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli ve 3 yıl için toplam 7 milyon 500 bin Euro garanti ücret karşılığında toplam 10 milyon 650 bin Euro (yaklaşık 35 milyon TL) maliyet karşılığında anlaşılan N'Doye, bordo-mavili forma altında bekleneni veremedi. Bordo-mavili futbolcu, forma giydiği 11 maçın 7'sinde ilk on birde sahaya çıkarken, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta itibariyle gol tanışamadı.