Semih Şentürk asker selamını neden yaptığını açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor'a attığı golden sonra rakip tribünlerin önüne giderek asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Semih Şentürk'ün bu hareketi sosyal medyayı salladı. Tecrübeli oyuncu, "İstiklal Marşı ıslıklandı, askere küfür edildi. Bunlar zoruma gitti" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor'a attığı golden sonra rakip tribünlerin önüne giderek asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Semih Şentürk'ün bu hareketi sosyal medyayı salladı. Tecrübeli oyuncu, "İstiklal Marşı ıslıklandı, askere küfür edildi. Bunlar zoruma gitti" ifadelerini kullandı.