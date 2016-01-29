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Semih Şentürk asker selamını neden yaptığını açıkladı

Semih Şentürk yaptığı açıklamada maç öncesinde askere küfür edildiği ve istiiklal marşı sırasında ıslıklanıldığı gerekçesi ile gol sevincini asker selamı yaptığını söyledi

Semih Şentürk asker selamını neden yaptığını açıkladı

 Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor'a attığı golden sonra rakip tribünlerin önüne giderek asker selamı veren Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Semih Şentürk'ün bu hareketi sosyal medyayı salladı. Tecrübeli oyuncu, "İstiklal Marşı ıslıklandı, askere küfür edildi. Bunlar zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

ASKER SELAMI OLAY OLDU

Başakşehir'in attığı iki golün de sahibi Semih Şentürk, son golün ardından konuk ekibin tribünlerinin önüne giderek asker selamı verdi. Semih'in bu hareketi büyük yankı yarattı ve Twitter'da TT oldu.

"HENÜZ ASKERLİĞİNİ YAPMAMIŞTIR"

Amedspor Kulübü de Twitter hesabından, "Son dakikada attığı golden sonra Amedspor tribünlerine dönerek asker selamı veren Semih Şentürk henüz askerliğini yapmamıştır" diye tweet attı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Bu arada maçın ardından iki takım oyuncuları arasında soyunma odasına gidişleri sırasında koridorda kısa süreli gerginlik yaşandı.
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Semih Şentürk
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