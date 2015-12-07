Semih Kaya Astana Maçı Öncesinde Açıklamalarda Bulundu

Semih Kaya, "Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Yarın beraberlik gibi bir durumumuz yok, öyle bir şey yok aklımızda. Rakibimiz 10 gündür İstanbul'da kamp yapıyor, bunun bilincindeyiz. Onlar da durumun farkında. Elimizden geleni yapıp, en iyi şekilde Galatasaray formasını terletip, galip gelip Avrupa kupasına gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİN BİLİNCİNE VARDIK"

Defansif olarak anlayışlarının değişmeye başladığını kaydeden G.Saraylı yıldız, "Mustafa hoca geldikten sonra 2 maça çıktık. İlkinde 2 gol yedik, Bursaspor karşısında gol yemedik. Takım olarak bazı şeylerin bilincine vardık ve daha da varmaya başlıyoruz. İlk yarının sonlarına geldik. Astana'dan sonra önümüzde bir derbi maçı var. Yarın da takım savunmasını en iyi şekilde yapıp, gol yemeyip Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Antrenmanlarda da ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, maçlara da yansıyacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"ÜZERİMDE ALGI OLUŞTURULDU"

Astana'da oynanan maçta yaptığı hata ile ilgili bir soru sorulan ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin ne olabileceği konusunda görüşlerini söyleyen Semih Kaya, "Astana'da yaptığım o saha koşullarında bir verilen bir karardı ve hata değildi. Sonra benim üzerime bir algı oluşturuldu. Böyle şeyler her oyuncunun başına gelebiliyor. Bu da benim başıma geldi. Onun etkisinde değilim. Futbol hayatımda yine böyle hatalar olacak. Bunları en aza indirgemek gerekiyor ki, çalışmalarımız da o yönde. UEFA Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Bundan önceki dönemlerde oynayan abilerimiz Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet vermiş oyuncular. Avrupa Ligi'nde başarı yakalamış bir oyuncu grubu vardı. Biz en iyi şekilde çalışıp, kendimizi sahaya verdiğimiz takdirde Avrupa'da başarı geleceğini düşünüyorum ben" diye konuştu.