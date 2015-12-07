Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Semih Kaya Astana Maçı Öncesinde Açıklamalarda Bulundu
Galatasaray'ın Astana Maçı öncesi basın karşısına geçen Semih Kaya birbirinden samimi açıklamalarda buluındu, takım olarak kenetlendiklerini söyleyen Kaya rakiplerinin 10 gündür İstanbul'da olduklarını vurguladı ve bunu göz ardı etmeyeceklerini söyledi
07 Aralık 2015 Pazartesi 18:33
Galatasaray'ın Astana Maçı öncesi basın karşısına geçen Semih Kaya birbirinden samimi açıklamalarda buluındu, takım olarak kenetlendiklerini söyleyen Kaya rakiplerinin 10 gündür İstanbul'da olduklarını vurguladı ve bunu göz ardı etmeyeceklerini söyledi
Semih Kaya, "Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Yarın beraberlik gibi bir durumumuz yok, öyle bir şey yok aklımızda. Rakibimiz 10 gündür İstanbul'da kamp yapıyor, bunun bilincindeyiz. Onlar da durumun farkında. Elimizden geleni yapıp, en iyi şekilde Galatasaray formasını terletip, galip gelip Avrupa kupasına gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BAZI ŞEYLERİN BİLİNCİNE VARDIK"
Defansif olarak anlayışlarının değişmeye başladığını kaydeden G.Saraylı yıldız, "Mustafa hoca geldikten sonra 2 maça çıktık. İlkinde 2 gol yedik, Bursaspor karşısında gol yemedik. Takım olarak bazı şeylerin bilincine vardık ve daha da varmaya başlıyoruz. İlk yarının sonlarına geldik. Astana'dan sonra önümüzde bir derbi maçı var. Yarın da takım savunmasını en iyi şekilde yapıp, gol yemeyip Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Antrenmanlarda da ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, maçlara da yansıyacaktır diye düşünüyorum" dedi.
"ÜZERİMDE ALGI OLUŞTURULDU"
Astana'da oynanan maçta yaptığı hata ile ilgili bir soru sorulan ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin ne olabileceği konusunda görüşlerini söyleyen Semih Kaya, "Astana'da yaptığım o saha koşullarında bir verilen bir karardı ve hata değildi. Sonra benim üzerime bir algı oluşturuldu. Böyle şeyler her oyuncunun başına gelebiliyor. Bu da benim başıma geldi. Onun etkisinde değilim. Futbol hayatımda yine böyle hatalar olacak. Bunları en aza indirgemek gerekiyor ki, çalışmalarımız da o yönde. UEFA Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Bundan önceki dönemlerde oynayan abilerimiz Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet vermiş oyuncular. Avrupa Ligi'nde başarı yakalamış bir oyuncu grubu vardı. Biz en iyi şekilde çalışıp, kendimizi sahaya verdiğimiz takdirde Avrupa'da başarı geleceğini düşünüyorum ben" diye konuştu.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:GalatasarayAstanaSemih Kaya
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.