Selçuk Şahin'den bomba ikinci lig itirafı

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Selçuk Şahin, takımının Antalya'da yaptığı kamp sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği'nin hem kulüp yapısı itibarıyla hem de kurumsal kimliğiyle belli bir seviyede olduğunu ifade eden Selçuk Şahin, "Gençlerbirliği, ligin köklü takımlarından biri. Bu nedenle teklifi kabul etmeyi uygun gördüm" dedi.



"İSVİÇRE BENİ TATMİN ETMEDİ"

Süper Lig'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden biri olduğunun altını çizen Selçuk, "Türkiye'den sonra İsviçre 2.Ligi beni tatmin etmedi. İsviçre'de güzel bir 6 ay ageçirdim. Teklif gelince de dönme kararı aldım." dedi.

"EN İYİSİNİ VERECEĞİM"

"Birkaç teklif daha geldi ancak onlara dönmeyi düşünmediğimi söyledim" diyen Selçuk Şahin, "Gençlerbirliği adına ilk devre itibarıyla ortaya böyle bir pozisyon çıktı. Gençlerbirliği'ne elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım bu takımı sezon sonunda üst sıralarda görürüz" diye konuştu.

"İNANMASAM BURAYA GELMEZDİM"

Genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: "Açıkçası daha önce bu pozisyonda bir takımda oynamadım. Yıllarca üst sıraları kovalayan ve şampiyon olan takımda oynadım. Belki düşme stresi de aynıdır. Her maçınız önemli. Birinde şampiyonluğa oynuyorsunuz, bu pozisyondaki takımda ise alt sıralardan kurtulmak için her maçı kazanmanız lazım. Arkadaşlarıma tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Takım olmak başka bir şey, bunu başarmaya çalışacağız. İstekli ve heyecanlı bir hocamız var. Hep beraber taşın altına elimizi koyup, Gençlerbirliği'ni hak ettiği yere getireceğiz. Buna inanmasam buraya gelmezdim."

"ÖNCE FİKSTÜRE BAKTIM"

Selçuk Şahin, kendisine teklif geldiğinde önce fikstüre baktığını vurgulayarak, "Fenerbahçe ile oynayacağımız maç Kadıköy'de mi yoksa Ankara'da mı diye baktım. Kadıköy'de olmasına mutlu oldum açıkçası, o taraftarın önüne çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"VEDA MAÇIM OLACAK"

Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmayı çok istediğinin altını çizen Selçuk Şahin, "Orada yeni takımımın formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. O stada başka bir takım oyuncusu olarak çıkmak bende nasıl bir his uyandıracak bilmiyorum ama sevdiğim arkadaşlarım karşımda oynayacak. Mutlaka heyecan yaşarım, o heyecanı yaşamazsam bazı şeyler bitmiş demektir. Fenerbahçe'den ayrılırken veda anlamında taraftarla biraraya gelemedik. Belki benim adıma da onlara veda etme maçı olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

"GÖNLÜM FENERBAHÇE'DEN YANA"

Şampiyonluk yarışı Selçuk Şahin, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinerek, Galatasaray'ın biraz geride kaldığını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını söyledi. Gönlünün Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan yana olduğunu kaydeden Selçuk Şahin, şunları söyledi: "Beşiktaş, oldukça iyi oynuyor. Hem oyun olarak göze zevk veren bir tarzları var hem de iştahlı bir takım olarak gözüküyor. Fenerbahçe ise muhteşem bir kadro kurdu. Başlarda sıkıntıları vardı. Bu da normal çünkü yeni bir takım, sistemin oturması zaman almış olabilir. Sonlara doğru toparladılar ve iyi oynamaya başladılar. Yarışın ikisi arasında geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz geride kaldı. Belki önlerinde bir takım olsaydı yakalayabilirlerdi ama önlerinde iki takım var. Beşiktaş ve Fenerbahçe sonuna kadar kovalayacaktır."

"UNUTULMAZ BAŞKAN OLARAK KALACAK"

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın görevinde ayrılma kararıyla ilgili görüşlerini de açıklayarak, Yıldırım'ın özel ve güzel işlere imza attığını belirtti. Yıldırım'ın çok büyük başkanlık yaptığını kaydeden Selçuk, "Sadece sportif başarı anlamında değil tesisleşme anlamında da önemli işler yaptı. Ayrılıp ayrılmaması kendi tasarrufunda ama eğer giderse kulübü çok üst seviyeye gelmiş bir başkan olarak gidecek. Fenerbahçe tarihinde unutulmaz başkan olarak kalacak. Başkanlık için adı geçen Ali Koç da çok değerli bir insan. Sadece spor camiasında değil, iş dünyasında da çok başarılı iyi bir yönetici. Göreve gelirse de bayrağı kaldığı yerden en iyi şekilde taşıyacaktır. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktalara getirecektir. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" değerlendirmesinde bulundu.