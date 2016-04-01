Selçuk İnan sakatlandı!

Galatasaray'a Eskişehirspor maçı öncesinde bir şok daha. Sarı-Kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk İnan bugünkü antrenmanda sakatlandı ve çalışmayı tamamlayamadı. Geçtiğimiz hafta da milli takım kampında sakatlanan Selçuk, o zaman da yine ayağına bir darbe almış ve antrenmanı tamamlayamamıştı.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Eskişehirspor maçı öncesinde son taktik çalışması yapılırken ayağına aldığı darbe sonrası acı içinde yere yığılıp kalan yıldız oyuncu, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Wesley Sneijder ve Hakan Balta da yok!



Galatasaray kaptanının yapılan ilk muayenesinde arka adalesinden sakatlandığı belirlendi. Yıldızı oyuncu, Eskişehirspor maçında oynayamayacak. Selçuk'un durumu kulübün sağlık kurulunun yapacağı tetkikler ve MR'ının çekilmesinden sonra kesinlik kazanacak.

Galatasaray'ın cumartesi günü oynayacağı karşılaşmada, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Hakan Balta da Eskişehirspor karşısında forma giyemeyecek.



Selçuk İnan kimdir?



10 Şubat 1985'de Hatay'da doğdu. Futbola Karaağaç Belediyespor'da başlayan İnan, kısa zamanda ülke futbolunun en önemli altyapılarından biri olan Çanakkale Dardanelspor'a geçti. 15 yaşında Dardanel'de futbolu yeniden öğrenen orta saha oyuncusu 1.82 ve 72 kilo.



2006'da Manisaspor'a transfer olan Selçuk İnan, yeni takımının yükselişinde önemli pay sahibi oldu. Ersun Yanal yönetiminde ligde üst sıraları zorlayan bir takım olan Manisaspor'un önemli bir parçası olan yetenekli orta saha iki yılı geçirdiği Ege temsilcisinden Trabzonspor'â transfer oldu. Bordo-mavili ekiple 2010-2011'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selçuk İnan, serbest vuruşlardaki başarısı ve savunma arkasına attığı derin toplarla milli takıma kadar yükseldi.



Trabzonspor ile 2010'da Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupaları sevinçleri yaşadı. Yeni sözleşmeye imzalamayan 27 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim ile yeniden yapılanan Galatasaray'a bonservissiz olarak geçti. Sarı-kırmızılılarda ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan İnan, 40 defa giydiği sezonda 13 gol atma başarısını da gösterdi.

