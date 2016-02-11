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Selçuk İnan'ın kariyeri hakkında kararı kesin!

Gаlаtаsаrаy kаptаnı Selçuk İnаn, "Burak gibi sen de аyrılmаyı düşünüyоr musun? "sоrusunа, "Ben G. Saraylıyım, inşаllаh futbоlu burаdа bırаkаcаğım. "dеdi

Selçuk İnan'ın kariyeri hakkında kararı kesin!

 Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

"İNŞALLAH YARI FİNALE KALIRIZ"

Doğum gününde gol atmasıyla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Golüm güzeldi. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Güzel bir şeyler izletebilmek çok zor. Buna rağmen kazanmayı bildik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah ikinci maçı da kazanıp yarı finale kalırız" dedi.

"BEN G.SARAYLIYIM, HER ZAMAN G.SARAY'DA KALACAĞIM"

"Burak Yılmaz gitti, sen ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusuna yanıt veren Selçuk, "Ben her zaman Galatasaray'da kalacağım. Ben Galatasaraylıyım. İnşallah futbolu Galatasaray'da bırakmak nasip olur" diye konuştu.
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Selçuk Inan
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