Selçuk İnan geri döndü!

Galatasaray'a dönüyor' haberleri kaptanları harekete geçirdi Son zamanlarda Melo'nun tekrardan grupa döneceği hakkındaki iddiaların meydana atılması grup içerisinde huzursuzluğa sebep oldu. Selçuk, Sneijder ve Muslera gibi grupın esas direkleri bile Brezilbasitın tekrardan grupa dönmemesi için seferber oldu.

Futbolcular Melo'yu istemiyor



Selçuk İnan, 1985 senesinde İsknadirun'un Karaağaç Madurumlasi'nde bakkal bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşına kadar babasının beraberinde çıraklık yapan İnan'ın babası Münir İnan'ın ise tek en uyguni ise o devreler Bir market açıp, oğlunu başına geçirmekti.





Bakkal'da çıraklık yaptığı vakitden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, şimdilik 10 yaşında Karaağaç Belediyespor'un seçmelerinde katıldı ve hızlıca futbola doğduğu kentin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı. Karaağaç Belediye spor Bakkal'da çıraklık yaptığı vakitden sonra sokaklarda futbol oynamaya devam eden Selçuk, şimdilik 10 yaşında Karaağaç Belediyespor'un seçmelerinde katıldı ve hızlıca futbola doğduğu kentin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı.

Selçuk 14 yaşına kadar bu grupta devam etse de 14 yaşındayken Mehmet Kurt adlı antrenörünün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor denenmelerine gdolayıldü. Babası kabul etse de annesi kabul etmedi yalnız Selçuk Çanakkale grupına tekrar de gitti. Burada seçmelere giren Selçuk, kısa bir müddet sonra beğenildi ve grup ile sözleşme imzaladı.



Çanakkale Dardanelspor



Seçmelerde zevklerek üç senelığına grupıyla anlaştı. Bekar futbolcuların evde kalması yasak bulunduğu için kulübün tesislerinde kaldı ve liseyi de Çanakkale'de bitirdi. Bu proseste ailesini ve dostlarını özleyip Karaağağaç grupına dönmek istese de grup dostları ve hocası kendini engellemiş ve grupta kalmıştır. 2,5 sezon PAF grupta oynadıktan sonra grupın başına Metin Tekin'in geçmesiyle A grupa yükseldi.

2005-06 sezonunda birçok Süper Lig kulübünden öneri alsa da Dardanelspor'da kaldı. Selçuk dört sene oynadığı grupta 76 lig maçına çıkıp 6 gol attı. 2005-06 sezonunun dönem arasında ise Ersun Yanal idaresindeki Manisaspor'a aktarma olarak, yeni grupıyla 4,5 senelik sözleşme imzaladı.



Manisaspor



Devre arasında Galatasaray'dan da öneri alan Selçuk, daha düşük forma talihi bulabileceği için bu grupı tercih etmedi. Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri sahip olan Manisaspor ile 4,5 senelik sözleşme imzaladı. Selçuk İnan sezon süresince 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar fazlası maçta vazife aldı.



2007-08 sezonunda resmen grupının kaptanı olan Selçuk, gözler önüne serdiği performansla büyük kulüplerin aktarma listesine girdi. Giray Bulak yöetimindeki grupta Uğur İnceman ve Filip Holosko gibi isimlerle grupın değişilmezi olsa ve sezon süresince 30 maça çıkıp 5 gol atmasına karşın grupının grup düşmesini engelleyemedi. Sezon sonu ise zor halde olan grupından ayrılacağı duyuruldu.



Trabzonspor



Selçuk İnan, Manisaspor'un grupye düşmesinin sonrası 31 Mayıs 2008 tarihinde 2.000.000 € bonservis bedeli ile eski yöntem direktörü Ersun Yanal'ın başında bulunduğu Trabzonspor'la 3 senelik sözleşme imzaladı.

2010-11 sezonu başında yazılı basında sıkça Galatasaray'ın Selçuk'la dikkatlendiği tarafında haberler çıktı. Fakat Selçuk ve Trabzonspor idaresi bu haberleri yalanladı. Süper Kupa'yı da 3-0'lık skor ile Trabzonspor kazandı. Bu maçtan günler sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool FC ile eşleşen Trabzonspor'da her İki karşılaşmada da boy gösteren Selçuk, grupının elenmesine engel olamadı.

Galatasaray



2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 senelik sözleşme imzaladı.Galatasaray doğrultudarları doğrulusunda da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo eşliğinde büyük pay sahibi olmuştur.

2014-15 sezonu başında ise Selçuk İnan, Galatasaray ile 2019 senesine kadar sözleşme imzalamıştır. Bir evvelki sezon 2M Euro garanti ücret alan Selçuk, 2014-15 sezonuyla eş güdümlü sırayla; 2.75, 2.8, 2.85, 2.9 ve 2.95 M euro garanti ücret alacaktır. Hem de maç başı ücret olarak 25.000 Euro alacağı açıklanmıştır.

Duran toplarıda çok tesirli kullanan Selçuk, duran toplardan hem asistler yapmış, hatta kendi adına goller atmıştır. Bugün de Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Milli grup kariyeri



Milli grupa ilk defa Şubat 2007'de Gürcistan ile oynanan maçta davetiyelmasına karşın sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Selçuk, milli grupının formasını ilk defa 13 Ekim 2007'de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi.

2012 Avrupa Kupası ön elemelerinde grupın vazgeçilmezlerinden olmuş ve çok çok asist yaparak grupına katkıda bulunmuştur. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2004 senesinde tertiplenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

2011'de Guus Hiddink doğrulusunda milli grupa çağırılan Selçuk nerdeyse bütün maçlarda ilk 11 başladı ve çoğu asist yaptı. Selçuk Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan'a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı'dan attı.

Selçuk İnan 16 Haziran 2015'te Cemre Kardeş ile evlenmiştir.

Öncelik ile Muslera, Taffarel üstünden idaree mesaj gönderdi. Daha sonra Selçuk İnan, Cenk Ergün'e Felipe Melo'nun halini sordu. En sonSneijder daha net bir biçimde Fatih İşbecer'e, Melo ile tekrardan birlikte olmak istemediğini iletti. İşbecer ise Melo'nun kendilerine mesaj gönderdiğini ancak bir daha geri dönmesi gibi bir halin söz hususu olmadığını Sneijder'e iletti...