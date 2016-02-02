Selçuk İnan'dan Sinan Gümüş'e Destek! 'Galatasaray'dasın artık'

Maç içerisinde pas ve şut tercihlerinde problem yaşamaya başlayan Sinan Gümüş'ü devre arasında Selçuk İnan destek oldu.



Maç içinde ‘ağabeyim’ dediği oyuncuların pas isteklerini asla reddedemeyen ve bu nedenle fırsatları kaçıran Sinan’ın yardımına Selçuk İnan koştu . Genç oyuncu “Kendimi pas vermek zorunda hissediyorum” derken kaptan ise “Artık G.Saraydasın. En iyi kararı sen vereceksin” yanıtıyla moral aşıladı.

Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası maçını da boş geçmeyen Sinan Gümüş, devre arasında ise kaptanı Selçuk İnan ile ilginç bir diyalog yaşadı... Mustafa Denizli’nin öğütlerinden biri olan “Ağabeylerine yakın ol ve onların dediklerini dinle” sözlerini hiç unutmayanSinan Gümüş, G.Antep karşısında ilk yarıda bir pozisyonda şut atabilecek durumda iken pas verince pozisyon da harcandı...

Bu hareketi net bir şekilde gören kaptan Selçuk İnan, ilk 45 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte soluğu da Sinan Gümüş’ün yanında aldı. Ve ikili arasında şu diyalog gerçekleşti:

'HERKESİN AMACI G.SARAY'

Selçuk: Sinan önün bomboş, neden kaleyi düşünmedin?

Sinan: Ağabey ne zaman top ayağıma gelse herkes pas istiyor, topu istiyor. Onlar da ağabeylerim ve ben de pas vermek zorunda hissediyorum kendimi.

Selçuk: Sen artık G.Saray’ın bir futbolcususun. Saha dışında ağabeylerin olabilir ama saha içine girdiğinde, bu forma üzerindeyken herkesin amacı G.Saray. Bunun bilincinde olman gerekiyor. Ne zaman pas vereceğini ne zaman orta yapıp çalım atacağını ve ne zaman da şut çekeceğini en iyi şekilde bilmen gerekiyor. Bu şekilde ilerleme kaydedersin. Ben de ayağıma topu her aldığımda herkes pas istiyor. Ben de seçimimi kimin istediğine göre değil, kim uygunsa kim pozisyonda daha etkili yerdeyse ona göre yapıyorum. Senin de bu kararları artık verme zamanın geldi. Ben sana top ayağına geldiğinde ‘şut çek hemen’ demiyorum. En iyi kararı ver ve öyle davran.

Sinan: Tamam Selçuk ağabey.. Artık kim daha uygunsa pozisyon neyi gerektiriyorsa ona göre topu kullanacağım.