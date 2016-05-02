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Selahattin Köksal yazdı: Uçacak Hollandalı

TRfutbol yazarı Selahattin Köksal, Uçan Hollandalı lakaplı Van Persie hakkında bir yazı kaleme aldı.

Selahattin Köksal yazdı: Uçacak Hollandalı

 TR Futbol yazarı Selahattin Köksal, köşesinde kaleme aldığı yazısında büyük umutlarla Türkiye'ye getirilen Robin Van Persie'nin de tıpkı diğer büyük transferler gibi küstürüleceğini ve Persie'nin Türkiye'd fazla durmayacağını yazdı. 

"Aslında o Hollandalı hep uçuyordu ama, kafamızı kendi açtığımız garabet çukurundan kafayı kaldıramadığımız için görmedik" diyen Selahattin Köksal ayrıca Uçan Hollandalı bu sezon sonu kesin “uçar”. Biz de arkasından anca el sallarız… diyerek Hollandalı golcünün bu sezon sonu takımdan ayrılacağını iddia etti.

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Köşe YazısıSelahattin KöksalUçacak Hollandalı
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