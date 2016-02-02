Şehmus Özer kupada istediği rakibi açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer, çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istediklerini söyledi.



"FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'I İSTİYORUZ"

Elde edilen başarının gurur verici olduğunu dile getiren Şehmus Özer, şöyle konuştu: "Kupada çeyrek finale kalan ekiplerin büyük bölümü Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bizim muhtemel rakiplerimiz olacak. Onlarla mücadele etmek gerçekten çok zor. Çünkü hepsinde de iyi oyuncular bulunuyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istiyoruz."





"BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL"

Futbolculardan Abdullah Çetin de büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Başarımız tesadüf değil. Kupa maçlarında hiç yenilmeden bu aşamaya geldik. Medipol Başakşehir ile grupta oynadığımız son maçta da galibiyeti son dakikada yediğimiz gol ile kaybettik. Yarı finale yükselmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"RAKİP AYRIMI YAPMIYORUZ"

Yusuf Yağmur ise, rakip ayrımı yapmadıklarını ve önlerine çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceklerini kaydetti. Çeyrek finalde güçlü rakiplerle eşleşeceklerini işaret eden Yusuf, "Rakip ayrımı yapmıyoruz. Karşımıza çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.