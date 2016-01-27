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Sefa Kalya'nın Ölümünde Şüphe!

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Sefa Kalya'nın vefat ettiği odada birden fazla ilaç jelatini bulundu.

Sefa Kalya'nın Ölümünde Şüphe!
 Genç Fenerbahçeliler'in lideri Sefa Kalya'nın vefat ettiği odada birden fazla ilaç jelatini bulundu.

Genç Fenerbahçeliler isimli taraftar grubunun lideri Sefa Kalya geçen hafta konakladığı otel odasında ölü bulunmuştu. Kalya'nın kaldığı otelde yapılan ilk incelemede, otel odasının banyo ve tuvalet olarak kullanılan bölümünde küçük kâğıt parçaları ve ayna önünde ismi tespit edilemeyen çok sayıda ilaç jelatini bulundu.

Yatağın üzerinde ise soğuk algınlığı için kullanıldığı belirlenen bir ilaca rastlandı. Olay yeri inceleme ekibi odada ve Kalya'nın aracında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlamadı. Kalya'nın ölü muayene tutanağında ise sol kol ve ön kolunda çok sayıda değişik çap ve ebatlarda yara tespit edildi. Lekelerin vücut arkası ve yüzünde oluştuğu muayene edilen cesette herhangi bir kesici delici alet yaralanması olmadığı gibi ateş izi veya herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadığı da belirlendi.

Kaynak: Sabah
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